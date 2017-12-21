ERÜ’de Klasik Türk Müziği Korosu konser verdi

15 Temmuz yerleşkesinde gerçekleştirilen konsere, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Genel Sekreter Yardımcısı Talat Hakan Erdem ile fakülte dekanları, çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.
Katılımın yoğun olduğu konserde Klasik Türk Müziği Korosu, repertuvarındaki eserleri seslendirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın koro şefi Öğr. Gör. Nihal Şengün’e çiçek takdiminin ardından konser sona erdi.
Katılımın yoğun olduğu konserde Klasik Türk Müziği Korosu, repertuvarındaki eserleri seslendirdi.
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız’ın koro şefi Öğr. Gör. Nihal Şengün’e çiçek takdiminin ardından konser sona erdi.