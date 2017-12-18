ERÜ’de “Mağrip’ten Maşrık”a paneli

Medeniyetin Burçları Derneği tarafından düzenlenen “Mağrip’ten Maşrık’a Türkiye’nin Güncel Meseleleri” paneli 20 Aralık 2017 Çarşamba günü Saat 14.00’da Erciyes Üniversitesi, Turizm Fakültesi Prof. Dr. Cengiz Utaş, Konferans Salonu’nda yapılacak.
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş’ın yapacağı panelde, Prof. Dr. Ahmet Kavas Türkiye Afrika ilişkilerini, Doç. Dr. Mehmet Öcal Türkiye Avrupa ilişkilerini, Yrd. Doç. Dr. Elif Şimşek Özkan Türkiye Rusya İlişkilerini ve Babek Şhahed de Türkiye-İran İlişkileri konusunu ele alacak.
Haber: Tuba Köksal
Moderatörlüğünü Prof. Dr. Hakkı Büyükbaş’ın yapacağı panelde, Prof. Dr. Ahmet Kavas Türkiye Afrika ilişkilerini, Doç. Dr. Mehmet Öcal Türkiye Avrupa ilişkilerini, Yrd. Doç. Dr. Elif Şimşek Özkan Türkiye Rusya İlişkilerini ve Babek Şhahed de Türkiye-İran İlişkileri konusunu ele alacak.
Haber: Tuba Köksal