ERÜ’de müzikli etkinlikler iptal Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, İstanbul’daki menfur saldırıdan dolayı, üniversitedeki müzikli etkinliklerin iptal edildiği duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Erciyes Üniversitesinde daha önce 12 Aralık 2016 Pazartesi akşamı Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirileceği duyurulan ‘Flüt & Piyano Resitali’ etkinliği ile hafta boyunca yapılması planlanan tüm müzikli etkinlikler, İstanbul’daki hain terör saldırıları nedeniyle iptal edilmiştir.

Erciyes Üniversitesi olarak İstanbul’da gerçekleştirilen menfur terör saldırılarını bir kez daha nefret ve şiddetle kınarken, şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.”

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