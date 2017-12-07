ERÜ’de THM Sanatçısı Cengiz Özkan konser verdi

Türk Halk Müziği’nin usta isimlerinden Cengiz Özkan, Erciyes Üniversitesinde konser verdi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konserde THM sanatçısı Cengiz Özkan, dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

İlginin yoğun olduğu konserde Özkan’ın seslendirdiği birbirinden güzel parçalara dinleyiciler de eşlik etti.

Konser sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, yaşattığı müzik ziyafetinden dolayı ünlü sanatçıya teşekkür ederek, plaket ve çiçek takdiminde bulundu.



İHA