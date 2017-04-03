ERÜ’DE ‘Türkiye’nin Tanıtımı’ Konferansı

Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinliğe; Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş ile Turizm ve Tanıtma Platformu (TUTAP) Genel Başkanı Fikret Yıldız katıldı.

Konferansın ilk konuşmacısı İl Kültür ve Turizm İl Müdürü İsmet Taymuş oldu. Taymuş, Anadolu’muzdaki yerel kültürümüze kayıtlı olan kültürel değerlerimizi ulusal boyuta taşımakta TUTAP’ın büyük katkısı olduğunu söyledi.







Taymuş, “Kayserimiz kültürel miras bakımından çok zengin bir şehirdir. Özellikle Selçuklu dönemine ait somut olmayan çok değerli kültürel miraslarımız var” dedi.

Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa da, Anadolu’nun kültürel miraslar konusunda zengin topraklar olduğunun altını çizdi.

Dekan Karamustafa, “Turizmi sadece deniz, kum odaklı düşünüyoruz. Turizm açısından eşsiz birçok eseri gün yüzüne çıkarmamız da çok önemli bir unsurdur. Gün yüzüne çıkarmada TUTAP çok değerli çalışmalar yapmaktadır” diye konuştu.

TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız ise, TUTAP faaliyetleri ve UNESCO başvuruları hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Yıldız, “Üniversitelerimizi de içerisine alacak şekilde Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile bir protokol imzaladık. Bütün gençlik merkezlerinde dünya miraslarımızı kapsamlı olarak tanıtacağımız sergiler açacağız. Açtığımız sergilerde ücretsiz materyaller dağıtacağız. Üniversitelerimizde de bu işe biran evvel start vererek öğrencilerimizi bilgilendireceğiz ve onlara kültürel miraslarımızı anlatacağız” dedi.

Konferansın son konuşmasını Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven yaptı. Türkiye’nin Turizm bölgeleri arasında önemli bir ülke olduğuna dikkat çeken Rektör Güven, “Erciyes Üniversitesi Türkiye’nin sayılı üniversiteleri arasındadır. Kuruluşundan bu yana geçen 40 yıla yakın bir süre içerisinde Türkiye’nin ilk 10 üniversitesi arasında yer almaktadır. Fakat öğrenci çekerken bu sıralamayı kaçırdığımızı görüyoruz. Erciyes Üniversitesi bulunduğu sıralama itibariyle Türkiye’de ilk ondan öğrenci alması gerekirken, bakıyorsunuz 25 ve 30. sıradan öğrenci alıyor. Bu konuyu yerel yönetimler ile de paylaştık. Kayseri’nin başarılı öğrencileri çekmesi lazım. Bu aynı turizm gibi” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından TUTAP Genel Başkanı Fikret Yıldız, Rektör Güven ile Dekan Karamustafa’ya teşekkür belgesi takdim etti.

Kurum Haberi