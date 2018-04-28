ERÜ’de uluslararası öğrenci sempozyumu gerçekleştirildi

Erciyes Üniversitesi Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirilen IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nun açılış törenine Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Vali Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, İl Müftümüz Doç. Dr. Şahin Güven, Türkiye Divanet Vakfı Mütevelli Heyet İkinci Başkanı İlyas Serenli, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Temel Yeşilyurt, Dini Yüksek İhtisas Merkezi Müdürü Dr. Abdülkadir Kabdan, Talas Kaymakamı Zekeriya Güney, Melikgazi Belediye başkanı Memduh Büyükkılıç, akademisyenler, il müftü yardımcıları, ilçe müftüleri, davetliler ve öğrenciler katıldı.

Tören, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Pakistanlı Ahmad Jan E Javid’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.



Daha sonra Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) faaliyetlerinin tanıtıldığı sinevizyon gösteriminin ardından protokol konuşmaları gerçekleştirildi.



Törenin açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, “Menba-ı İlim ve Makarrı Ulema olan Kayserimizde böylesine önemli bir sempozyumun gerçekleştirilmesi ve organizasyonu sürecinde Kayserimizi ve Erciyes Üniversitemizi paydaş olarak seçen Türkiye Diyanet Vakfı yetkililerine teşekkür ediyorum. Bundan önce ilk üç sempozyumun ilki Bursa Uludağ Üniversitesi, ikincisi Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve üçüncüsünü de geçen yıl Türkiye Diyanet Vakfımıza bağlı olan 29 Mayıs Üniversitemizde gerçekleştirmiş olduğumuz bu sempozyumlarımızın “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü” konulu dördüncüsünü ise Kayserimizde gerçekleştiriyoruz.Özellikle lisans, yüksek lisans ve doktora dönemlerinde kendilerinin bu türlü ilmi çalışmalara katılmaları ve tebliğler sunmaları, gerçekleştirilen bu sempozyumlarda geleceğin ilim adamlarının yetişmesi ve bu ilim adamlarının kendilerine özgüven sahibi olarak yetişmeleri için gerçekleştirilen bu uluslararası öğrenci sempozyumlarımızın özellikle giderek kaliteyi ve içeriği artırdığını görmekteyiz.

Bizler burada Kayseri İl Müftülüğü ve yine mensubu olduğum Erciyes Üniversitemizin ev sahipliğinde üç gün sizleri misafir edeceğiz. Şimdiden bu programın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Üç gün boyunca sizlere ev sahipliği etmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu programa teşrifleri ile bizleri onurlandıran Diyanet İşleri Başkanımıza Kayseri’miz, İl Müftülüğümüz, Üniversitemiz adına ve siz değerli katılımcılar adına teşekkür ediyorum.” diye konuştu.



Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven ise konuşmasında, tarih boyunca coğrafyamızda birçok millet ve inanç grubuyla birlikte sıkıntı yaşamadan yaşamayı başarabildiğimize dikkat çekti.



Rektör Güven, “Üniversitemizde 96’ya yakın ülkeden 2 bine yakın öğrenci kardeşimiz var. İnşallah hepsi buradan eğitimlerini aldıktan sonra gittikleri ülkelerinde yönetici olup, önemli görevlerde yer alacaklar. Onlar dünyanın geleceği ve başarılı olacaklarına inanıyorum” diye konuştu.



Vali Süleyman Kamçı, burada yaptığı konuşmada, kentte huzur içerisinde yaklaşık 75 bin sığınmacı veya göçmenin yaşama ahlakı ve kültürünün canlı birer örneğini temsil ettiğini vurgulayarak, böyle bir sempozyuma ev sahipliği yapması üzerine ilimizin seçilmesinin anlamlı olduğunu ifade etti.



İçinde yaşadığımız İslam coğrafyası da dahil olmak üzere şu anda dünyanın birçok ülkesinde birlikte yaşamayı başaramayan topluluklardan kaynaklanan savaşlar ve iç çatışmalar sonucunda insanlık dramlarının yaşandığını ifade eden Vali Kamçı, sözlerine şöyle devam etti:



“Diğer taraftan ise İslam ile kesinlikle bağdaşmayan şiddet ve terörü ideoloji haline getiren grupların yaşattığı savaş ve dehşet ortamı, yabancı düşmanlığı ve islamafobiyi artırmaktadır. Bu gruplara karşı ancak İslam dinimizin özünü oluşturan barış ve sevginin önemini yeniden hatırlatarak ve birlik içerisinde yaşama kültürümüze sahip olarak mücadele edilebileceğini düşünüyorum. Ortak değerlerimiz ışığında hepimizin barış ve huzur içerisinde birlikte yaşaması; çatışma, bölünme ve savaşların biran önce son bulması için gösterilen tüm çabalar çok değerlidir."



Sempozyumda konuşan Diyanet İşleri Bakanı Prof. Dr. Ali Erbaş, “Öğrenci sempozyumuna katılmanın heyecan verici olduğunu belirterek, “Sempozyumların en heyecanlısında bulunuyoruz. Şu ana kadar onlarca sempozyuma katıldık ama öğrencilerimizin gerçekleştireceği sempozyumlarda bulunmak gerçekten çok heyecan verici. Sempozyumun ismi de “Birlikte Yaşama Ahlakı, Tecrübesi ve Hukuku. O kadar çok ihtiyacımız var ki bu konularda konuşmaya. Dünya yaratıldığı andan itibaren, insanoğlu yeryüzünde yaşamaya başladığı andan itibaren, insanlığın ihtiyacı olan konudur esasında bu konu. Sempozyumda çok önemli başlıklar var. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum ” dedi.



“Ecdadımız gibi davranmalıyız”



TDV olarak dünyanın 139 ülkesine kurban dağıtmak için ulaştıklarını anlatan Başkan Erbaş sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zekâtımızla, Ramazan sofralarımızla ve gittiğimiz yerlerde bakıyoruz ülkemizden pek çok sivil toplum kuruluşu, pek çok vakıf garip-gureba, fakir-fukara insanların yanında yer almış. Diyoruz ki; Elhamdülillah biz çok büyük bir milletiz. Büyük millet olmamızın göstergesi, yurt içinde değil sadece, yurt dışında en ücra köşelerde nerede bir insan varsa mezhebine-inancına bakmadan eğer onların yanında yer alabiliyorsak, işte o zaman biz büyük bir milletiz. Ne kadar çok veren el olursak, o kadar çok milletimizin büyüklüğü bütün dünyada gözükmektedir. Ecdadımız hep öyle yapmış.”

Birkaç sene önce ziyaret için gittiği Nijerya’da yaşadığı bir anısını anlatan Başkan Erbaş, gittiği üniversitedeki tarih bölümü başkanının kendisine “Hocam Türkiye’den öğrenci gönderin burada doktora yaptırın” sözünden çok etkilendiğini belirtti. Kendisine hangi konuda doktora öğrencisi istediğini sorduğunda kendisinden “Nijerya’daki Osmanlı izleri” konusunda cevabı aldığını ifade eden Erbaş, konuşmasına şöyle devam etti: “Biz uçakla 8.5 saatte gittik. Acaba ecdadımız nasıl gelmiş Nijerya’ya bundan 400 sene önce. Niye bu kadar fakir Nijerya, dünyanın 5. büyük petrol ülkesi olmasına rağmen? Kazmayı vurduğunuz her yerden petrol fışkırıyor. Niye fakir? Çünkü sömürgeci ülkeler sömürdüğü için fakir. Onlar her zaman valizlerini, kervanlarını boş götürmüşler dolu getirmişler. Ama bizim ecdadımız kervanlarını dolu götürmüş boş gelmişler.” diyerek sözlerini tamamladı.



Açılış konuşmalarının ardından panellerle devam eden “Birlikte Yaşama Ahlakı ve Kültürü” konulu IV. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu 2 gün sürdü.



Kurum Haberi



