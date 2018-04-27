ERÜ’de Yemen günü

Yemenli Öğrenciler Derneği tarafından organize edilen etkinlik Sabancı Kültür Sitesi’nde gerçekleştirildi. Programa Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven, Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah Al Sadi’nin yanı sıra çok sayıda akademisyen ve öğrenci katıldı.Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Yemenli Öğrenciler Derneği Başkanı Ebrahim Bark Doais, dernek faaliyetleri hakkında bilgiler verdi ve amaçlarının Yermen kültürünü tanıtmak olduğunu söyledi.Rektör Prof. Dr. Muhammet Güven de konuşmasında, Yemen’in Türkiye için önemli bir bölge olduğunu ifade etti.Rektör Güven, “Yemen’de çok sayıda şehidimiz var. Gidiyorsunuz Çanakkale’de şehitliği dolaşıyorsunuz, hemen önünüzde Yemenli şehitler var. Birbirleri için canını vermiş iki devletten bahsediyoruz. Üniversitemizde çok sayıda Yemenli kardeşlerimiz eğitim görüyorlar. İnşallah üniversiteyi bitirdiklerinde kendi memleketlerine giderek önemli görevler alacaklar” dedi.Açılış konuşmalarının ardından Yemen Ankara Büyükelçisi Abdullah Al Sadi tarafından, Rektör Güven’e, Yemen hançeri cenbiye hediye etti. Rektör Güven ise konuk Büyükelçi Abdullah Al Sadi’ye plaket takdim etti.Etkinlik, Yemen’in tanıtım videosu gösterimi ve öğrenciler tarafından dans gösterisinin ardından sona erdi.