Etnografya Müzesi'nde 'Avrupa'da cami' belgeseli

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkıları, TRT ile Anadolu Sanat Tarihçileri Derneği (ASTAD) iş birliğiyle hazırlanan "Avrupa’da Cami" belgeseli ve söyleşisi, Etnografya Müzesi'nde gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyetin ilk müzesi ve Türkiye'nin en önemli kültürel yapılarından olan Ankara Etnografya Müzesi, "Avrupa'da Cami" belgeseli ve söyleşisine ev sahipliği yapacak.

Almanya'nın Dresden şehrinde bir caminin anlatıldığı belgeselin gösterimi, 5 yıldır müzede her ay gerçekleştirilen kültürel buluşmalar kapsamında yapılacak.

Arkeoloji, sanat tarihi, müzeler ve kültür temalarıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında bu ayın gösterimi olarak belirlenen "Avrupa'da Cami" belgeseli, 21 Şubat Çarşamba günü saat 14.30'da davetlilerle buluşacak.

Ayrıca belgeselin gösteriminin ardından gerçekleştirilecek söyleşide panel yöneticisi sanat tarihçisi Tekin Süllü, koordinatör ise yönetmen Kerime Şenyücel olacak.

"Avrupa'da Cami" belgeselinin yönetmenliğini Özlem Topçu Eralp, görüntü yönetmenliğini Hayri Çölaşan, danışmanlığını da sanat tarihçisi Prof. Dr. Kıymet Giray yapıyor.