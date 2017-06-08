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Ezgilerle gönüllere seslendi

Ramazan ayının ruhunu en güzel şekilde yaşatan Büyükşehir Belediyesi Ramazan Sokağı etkinlikleri büyük bir ilgiyle devam ediyor. Etkinliklere Sanatçı Ömer Karaoğlu da katıldı.

Ezgilerle gönüllere seslendi
Ramazan denince akla gelen hemen her unsuru bünyesinde bulunduran Ramazan Sokağı’na ilgi her geçen gün daha da artıyor. İftar öncesi Ramazan ayı lezzetleri için alışverişe gelen vatandaşlar iftar sonrası da Ramazan’ın manevi atmosferini bu sokakta yaşıyorlar.
Her akşam bir söyleşi ya da konserin yer aldığı Ramazan Sokağı’nın teravih namazı sonrası etkinliklerine Sanatçı Ömer Karaoğlu da katıldı. Ömer Karaoğlu, büyük ilgi gören konserinde ezgileriyle gönüllere seslendi.
 (Kurum haberi)
 
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