Fatih Çıtlak’tan birlik-beraberlik söyleşisi

Şehir Tiyatrosu’nda düzenlenen söyleşide Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatih Çıtlak, Kayseri’yi çok sevdiğini belirterek, “Kayseri ve Kayseri insanını çok seviyorum. Acaba emekli olunca Kayseri’de yaşasam mı diye de düşünüyorum. Kayseri’de çok güzel işler yapılıyor” dedi.



Konuşmasında birlik ve beraberliğini önemini vurgulayan Fatih Çıtlak, “Birlik beraberliğe hizmet eden her şey dinde ya farzdır ya sünnettir ya vaciptir ya müstehaptır. Birlik beraberliğe ters olan, insanların arasını açan şeyler de ya haramdır, yak mekruhtur” diye konuştu.



Din müessesi ve imanın bireyin ve toplumun hatasını ya da sevabını sadece bildiren bir müessese olduğunu dile getiren Fatih Çıtlak sözlerini şöyle sürdürdü: “Din müessesesi hatayı ya da sevabı tarif eder; ama bunun hayatta yaşanması zeminini insanların birbirleriyle muhabbeti sağlar. Bu ortam olmazsa fert ve toplumlar neyi hatalı neyi doğru yaptığını anlayamayacak bir sürü haline gelir. Toplumun teessüsü için gereken şey birlik ve beraberliktir. İnsanın yazılım programı insanla birlikte terbiyeyi gerektirir.”

Fatih Çıtlak’ın söyleşisi katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Söyleşi sonrası Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, Fatih Çıtlak’a teşekkür ederek çiçek verdi. Özgöncü, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinin de insanlar arasındaki birlik beraberliğe katkıda bulunduğunu söyledi.

(Kurum haberi)

