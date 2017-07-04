Film sayısı arttı izleyici azaldı



Türkiye genelinde sinema salonu sayısı 2016 yılında, bir önceki yıla göre yüzde 5,4 artarak 2 bin 483 oldu. Bu dönemde sinema salonlarındaki koltuk sayısı yüzde 3,3 artarak 307 bin 456 seyirci kapasitesine ulaştı. Interpress’in Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgilere göre, gösterilen film sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 8,7 artarak 53 bin 443 oldu. Aynı dönemde gösterilen yerli film sayısı yüzde 5,3 artarak 22 bin 642 olurken, gösterilen yabancı film sayısı yüzde 11,4 artarak 30 bin 801 oldu.



Seyirci sayısı yüzde 3,3 azaldı…



Sinema seyirci sayısı 2016 yılında, 2015 yılına göre yüzde 3,3 azalarak 55 milyon 260 bin 600 kişi oldu. Yerli film seyirci sayısı yüzde 8,9 azalarak 28 milyon 834 bin 409 kişi olurken, yabancı film seyirci sayısı yüzde 3,7 artarak 26 milyon 426 bin 191 kişiye ulaştı.



7 ilde sinema salonu yok …



Aynı araştırmaya göre ülkemizde sinema salonu bulunmayan il sayısı 2016 yılında 7 oldu. Sinema salonu bulunmayan iller Ardahan, Bayburt, Gümüşhane, Hakkari, Sinop, Şırnak ve Tunceli olurken, yazılı basında yılbaşından bu yana sinema hakkında 37 bin 9 haber çıktığı belirlendi.



Tiyatro koltuk sayısı yüzde 1,1 arttı



Tiyatro salon sayısı 2015-2016 sezonunda, bir önceki sezona göre yüzde 0,3 artarken, tiyatro salonu koltuk sayısı yüzde 1,1 arttı. Buna göre 2015-2016 sezonunda tiyatro salon sayısı 721 olurken, tiyatro salonu koltuk sayısı 261 bin 885 oldu. Aynı dönemde tiyatroya gidenlerden yetişkin eseri seyirci sayısı yüzde 0,1 artarken çocuk eseri seyirci sayısı yüzde 7,1 arttı.



Tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı azaldı…



Sezonlar itibarıyla karşılaştırıldığında; 2015-2016 sezonunda, 2014-2015 sezonuna göre tiyatro salonlarında yapılan gösteri sayısı yüzde 5,1 azalarak 26 bin 816 oldu. Tiyatro salonlarında yapılan yerli/telif eser gösteri sayısı geçen sezona göre yüzde 8,9 azalırken, yabancı/çeviri eser gösteri sayısı yüzde 9,8 arttı. Tiyatro ile ilgili yazılı basında çıkan haber sayısı ise 43 bin 824 oldu. (Kurum haberi)

