Forum Kayseri’de yarıyıl etkinlikleri

21 Ocak 2018'de başlayan yarıyıl etkinlikleri kapsamında Forum Kayseri'yi ziyaret eden çocuklar Airigami (Balon Katlama) atölyesinde birbirinden güzel oyuncaklar yapmayı öğreniyor. Ünlü balon katlama sanatçısı Eşref Akça eşliğinde muhteşem şovlar izleme imkanı bulan minikler, etkinliğin oyun bölümünde dev balonlar kullanılarak hazırlanan labirentin çıkışını bulmaya çalışıyor. Labirentin sonunda gizli sürprizi yakalamak ve hem eğlenceli hem öğretici bir etkinliğin parçası olmak isteyen çocuklar, 28 Ocak 2018'e kadar Forum Kayseri'yi ziyaret edebilirler.3 – 4 Şubat 2018 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Küçük Ressamlar etkinliği ise Forum Kayseri'yi ziyaret edecek minikleri sanatla buluşturacak. Dünyaca ünlü ressamları tanıyarak onların en çok bilinen eserlerini yeniden yapma imkanı bulacak çocuklar, kendilerine özel şövaleleri ve ressam kostümleri ile sanat tarihinde eğlenceli bir yolculuğa çıkacak. Forum Kayseri yarıyıl tatilinde Monet, Picasso veya Leonardo Da Vinci olmak isteyen tüm minikleri Çocuk Kulübü'nde ağırlayacak.