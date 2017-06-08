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Forum Kayseri’de yemek söyleşisi

Ramazan’a özel etkinlikler gerçekleştiren Forum Kayseri, Evrim Akın ve Sahrap Soysal’ın katılımı ile yemek söyleşisi düzenliyor.

Forum Kayseri’de yemek söyleşisi

Kayseri’nin alışveriş ve eğlence mekanı Forum Kayseri, Ramazan ayı boyunca süren etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.
 Oyuncu ve sunucu olmasının yanı sıra yemek tarifleriyle de bilinen Evrim Akın, yemek uzmanı ve yazar Sahrap Soysal etkinlikler kapsamında, 10 Haziran Cumartesi günü saat 15.00’te yemek söyleşisinde Kayserililer ile bir araya gelecek. 
Yaklaşık 75 dk. sürecek yemek söyleşisinde Akın ve Soysal, iftar yemekleri ile ilgili püf noktalar ve tarifler paylaşacak, Ramazan mutfağı ve geleneksel Anadolu mutfağıyla ilgili bilgiler verecek. 
Kurum Haberi

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Forum KayseriEvrim AkınSahrap Soysal
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