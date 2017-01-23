Fotoğrafçılar Yamula'da buluştu Büyükşehir Belediyesi'nin her ay gerçekleştirdiği Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi bu ay Yamula Barajı'nda yapıldı. Uygulama gezisine 150 fotoğrafçı katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi yapılmaya devam ediyor. Bu ayki eğitim ve gezi programına katılan 150'ye yakın fotoğrafçı Yamula Barajı'nda fotoğraflar çekti. Fotoğrafçılara gezi süresince uygulamalı bilgiler de verildi.

Büyükşehir Belediyesi'nin Profesyonel Fotoğraf Eğitimi ve Uygulama Gezisi'ne katılanlar böylesi etkinliklerle her ay Kayseri'nin farklı bir güzelliğini görme şansı bulduklarını belirterek düzenlenen etkinlik nedeniyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler.

İHA