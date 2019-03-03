Gazete Kampüs’ün 100’üncü Sayısı Yayımlandı

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nde uygulama gazetesi olarak yayımlanan ve tasarımından haberlerine kadar öğrencilerin hazırladığı Gazete Kampüs 100’üncü sayısına ulaştı ve yayımlandı. Gazete Ocak-Şubat sayısı olarak yayımlanırken, manşet haberiyle merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin’in üniversitede bir dizi etkinlikle anılacağını duyurdu. 14 sayfa olarak yayımlanan Gazete Kampüs’te üniversitede gerçekleşen etkinlik, konferans gibi bir dizi haberleri sayfalarına taşırken, özel haberleriyle de öne çıkıyor. İşte Gazete Kampüs’ün 100’üncü sayısında yayımlanan özel haber başlıkları: Lütfiye Nur Yılmaz’ın ‘Ağaç Parçaları Tarihe Bürünüyor’ haberi, Demet Karakuş’un ‘Bakırcılık Mesleği Yaşatılmaya Devam Ediyor’ haberi, Gülsüm Alpkıray’ın ‘Türk Basınının İlk Hafızası: Basın Müzesi’ haberi, Belkıs Yılmaz’ın ‘Çöp Toplama Şantiyesinde Kütüphane Kurdular’ haberi, Elif Karsavran’ın ‘37 Yıldır Demircilik Mesleğini Yaşatıyor’ haberi, Mehmet Şirin Akkuş’un ‘İhtiyaç Sahibi İnsanlara Umut Oluyor’ haberi, Merve Erden’in ‘Mavi Kapaklardan Mavi Umutlar Doğdu’ başlıklı haberi, Aysun Ak’ın ‘İstanbul’da 40 Yıldır Daktiloları Yaşatıyor’ haberi.





