Gazete Kampüs’ün yeni sayısı yayımlandı

ERÜ Süleyman Çetinsaya İletişim Fakültesi’nin uygulama gazetesi olan Gazete Kampüs’ün 101’inci sayısı yayımlandı. Gazete, tasarımından haberlerine kadar Gazete Kampüs’te yer alan öğrenciler tarafından hazırlanıyor. Yeni sayısında Gazete Kampüs Mehmet Akif Ersoy’u birinci sayfada manşet yaparken, öğrenciler tarafından hazırlanan özel haberler de sayıda yerini aldı.



Gazetede, hem üniversite içerisinde gerçekleşen etkinlikler, konferanslar ve seminerlerden oluşan haberler yer alıyor hem de öğrencilerin bulduğu konuların işlendiği özel haberler yer alıyor. Her ay fakültenin internet sitesinden yayımlanmaya devam eden Gazete Kampüs, yeni sayısıyla da okurlarının beğenisine sunuldu.



Yeni sayısı yayımlanan gazetede yer alan özel haber başlıkları ve haberleri hazırlayan isimler ise sırayla şöyle; Eşyayı renk, dünyayı kadın güzelleştirir – Nur Şevval Seven, Yaprakları tabloya dönüştüren usta eller – Mizgin Doğan, İşaret parmağının ucundaki dünya – Makbule Aslantaş, “Uyumak için değil, uyanmak için okuyun” – Simge Ortakcı, Denizaltının gizemli serveti – Merve Erden, Cep hikâyelerinden çıkan yüzlerce yaşam öyküsü – Demet Karakuş, Türkiye’de bir Hanbok tasarımcısı: Kübra Rendecioğlu – Belkıs Yılmaz, Dünyanın en küçük sanat eserleri – Lütfiye Nur Yılmaz, Çocuğu için yaptığı pastayı beğenmedi, kendi yeteneğini keşfetti – Meryem Merve Atay, Çıraklıktan ustalığa bir yolculuk; kadın kasap Semrah Doğan – Ali Ünlü. Gazete Kampüs’ün yeni sayısına Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin internet sitesinden ulaşılabiliyor.

