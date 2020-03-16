Erciyes Üniversitesi Süleyman Çetinkaya İletişim Fakültesi’nin uygulama birimi olan Gazete Kampüs’ün yeni sayısı yayımlandı. Gazetecilik bölümü okuyan öğrencilerin haberlerinden tasarım sürecine dek görev aldığı gazete, “ERÜ Hastanelerinde ‘Yeni Corona Virüs’ Konulu Konferans Düzenlendi” manşetiyle 106’ncı sayısını yayımladı. Gazeteye fakültenin internet sitesinden ulaşılabilirken, her sayıda öğrencilerin özel haberleri ve üniversitede gerçekleşen etkinliklere ve programlara dair haberler yer alıyor.



Gazete Kampüs’ün yeni sayısında yer alan özel haberler ve haberi yazan öğrencilerin isimleri şu şekilde yer aldı: Ölü Dillerin Üstadı: Veysel Donbaz – Rabia Alay; Mardinli Uçurtma Ustasının Dünya’ya Açılan Rotası – Gülsüm Alpkıray; Yerli Bakteriler Projesiyle Dünya Çapında Başarı – Makbule Aslantaş; “Duyanlara Sesleniyorum, Duymayan Kalmasın!” – İrem Arslan; Engelini Tahta Oyuncaklarla Aşıyor – Hande Karacan; Enkaz Altından Dünya Şampiyonluğuna – Mehmet Şirin Akkuş; ‘Her Yerde Çocuk, Her Yerde Sanat’ – Demet Karakuş; Zamanin durduğu ev: 90’lar Evi – Lütfiye Nur Yılmaz; Ekmeğini taştan çıkaran bir kadın.. – Azra Koçak; Alaçatı’nın Kadın Antikacısı: Duygu Çelebi – Fatma Adıyaman; Potanın Engelsiz Sporcusu: Latife Selin Çolak - Elif Çolak.





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