Geleceğin Bilim İnsanlarından Lego Festivali

Hacılar ilçesinde Kaymakamlık ve Belediye işbirliği ve Hasçelik Anaokulu, İstiklal ve Demokrasi Şehitleri ilkokullarının katkılarıyla düzenlenen 1. Hacılar Lego Festivali, Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Programa Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Belediye Başkanı Doğan Ekici, İlçe Emniyet Müdürü Metin Karataşlı, AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Övüç, Hayırsever İşadamları ile Daire Müdürlerinin yansıra öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından Baki Ayşe Simitçioğlu Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından sunulan müzik dinletisi sunuldu. Okul müdürlerinin yaptığı açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen, Hacılar Belediye Başkanı Doğan Ekici, “1. Lego Festivali ile yüzyılımızın zekâ oyunu olarak kabul edilen ve çocukların zekâsının gelişmesinde çok önemli bir rol oynayan legoların, ilçemizde ilk kez festival havasında çocuklarımız tarafından sergilenmesi sağlanmaktadır. Bizim bu çalışmalardaki amacımız araştıran, gözlemleyen ve üreten gençler yetiştirmek ve ülkemize faydalı birer vatan evladı olmalarını sağlamaktır. Ben buradan bu festivalin gerçekleştirilmesinde başta Kaymakamımız Sayın Haluk Sezen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, hayırsever işadamlarımız, İstiklal İlkokulu, Demokrasi Şehitleri İlkokulu ve Hasçelik Anaokulu öğrenci ve öğretmenlerine katkı ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum” dedi.

Programda son olarak konuşan Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen ise Vali Yardımcılığı döneminde kendisine aktarılan bir anıyı paylaştı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından projeye destek veren Hayırsever İşadamlarına Plaket takdim edildi.

Programın sonunda öğrenciler tarafından Legolar ile yapılan eserlerin sunulduğu serginin açılışı gerçekleştirdi.

Katılımcılar tarafından büyük beğeni ile gezilen ve 15 Temmuzda yaşananların yanı sıra çeşitli olayların canlandırıldığı sergi üç gün boyunca gezilebilecek.



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