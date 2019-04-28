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Geleceğin sanatçıları Kayseri’de sahne alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve bu yıl 14’üncüsü yapılan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali, birbirinden güzel oyunlarla devam ediyor. Gençlerin daha sosyal bireyler olmasını sağlamak ve geleceğin sanatçılarının yetişmesine vesile olmak amacıyla düzenlenen festival 3 Mayıs’ta İzmir ekibinin sahneleyeceği oyunla sona erecek.

Geleceğin sanatçıları Kayseri’de sahne alıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 14 yıldır düzenlediği Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 15 Nisan’da gerçekleştirilen açılış töreni ile başlamıştı. Festival kapsamında Şehir Tiyatrosu’nda her gün saat 14.00 ve 20.00’de olmak üzere iki ayrı okul sahneye çıkıyor. Liseli gençler, üzerinde çalıştıkları oyunu ailelerine ve tiyatroseverlere profesyonel bir ortamda sunma imkanı buluyor. Uluslararası Tiyatro Festivali’ne bu yıl Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek ve Gürcistan’dan okullar katıldı. Kayseri’den 19 okulun iştirak ettiği festivalde; Ankara, İzmir, Giresun, Ordu, Konya ve Manisa’dan da liseler yer aldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlere ve tiyatroya önem verdiklerini belirtti ve önümüzdeki yıllarda katılımcı ülke sayısını artırarak festivalin uluslararası boyutunu daha da perçinleyeceklerini kaydetti. Kayseri’nin festivaller şehri olacağını ve bu festivalleri uluslararası boyuta taşıyacaklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, bu anlamda gençlere yönelik tiyatro festivalini daha fazla önemsediklerini belirtti. Başkan Büyükkılıç, kültür ve sanatı daha etkin ve daha yaygın hale getirmek için de çalışacaklarını vurgulayarak, tiyatroda hem yazma hem de oynama konusunda profesyonel topluluklar çıkarmak zorunda olduğumuzu da dile getirdi.
15 Nisan’da başlayan Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali 3 Mayıs Cuma günü saat 14.00’da İzmir Atatürk Lisesi’nin sahneleyeceği 'Gökyüzünde Bir Merdiven' adlı oyunla sona erecek.
 

İHA

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