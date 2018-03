Gençler bugünü konuştu

14 üniversiteden 200 öğrenci Anadolu Öğrenci Birliğinin ‘’Bugünü Konuşuyoruz’’ projesi kapsamında İlim Hikmet Vakfı’nın katkılarıyla Kayseri bölge eğitim kampında buluştu. 2 gün süren etkinlik boyunca gençlikle ilgili sunumlar gerçekleştirildi.







Programa Anadolu Öğrenciler Birliği (AÖB) Genel Başkanı Mesut Çaça, İlim Hikmet Vakfı yöneticilerinden Osman Gerçek, Atabay Çelik, Mustafa Doğu, müdavimlerden Nezir Ergenç,Furkan Karakuş, Hatice Kurt, Rüveyda Şengöz, Fatma Erkan, Yrd. Doç. Faruk Karaaslan, Erdal Bayraktar, Şahin Güven, AÖB Ankara sorumlusu Furkan Ceylan ve AÖB Sivas sorumlusu M. Sefa Çakır katıldı.

AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça etkinlik kapsamında yaptığı konuşmasında organizasyonunun gerçekleşmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek; “Kampüslerde maalesef yeteri kadar bir araya gelinemiyor. Diğer arkadaşlarla irtibatı koparmışız. İnsanlarla irtibat kanalı kurmaz isek, kendimizi tek hak anlayışının içinde buluruz. Tesettürlü olmayanlara kucak açmazsak tıkanırız. Bu kapsamda kardeşlik anlayışını yeniden gözden geçirmemiz gerekli. Ahlak, bizim yaptıklarımız değil, Allah’ın emrettiğidir. Bu kapsamda kendimize en önce Kuran-ı Kerim-i rehber edinmeliyiz. Eğer bir yerde zulüm varsa ve sessiz kalınıyorsa orada ahlaksızlık var demektir. Hiçbir zaman zulme ve ahlaksızlığa karşı susmamalıyız’’ dedi.

İlim Hikmet Vakfı yöneticilerinden Mustafa Doğu ise “Genç ve İslam hareketi” başlıklı konuşmasında şu mesajları verdi; ‘’Dava insanın uğrunda her şeyini feda edebileceği bir ideolojidir. Dava adamı ise inandığı yol üzerine tereddütsüzce gereğini yapandır. Hayatımız boyunca okuduğumuz ve dinlediğimiz her kıssadan bir ders çıkarmamız gerekir. Mesela bir gencin Hz. Yusuf’ un yaşadıkları ile imtihan olmaması yahut bir babanın Hz. Nuh’ un imtihanı ile karşılaşmaması mümkün mü? Tüm bu kıssalardan ders çıkarmalıyız. Okuduğumuz ve dinlediğimiz kıssalara bu yönden yaklaşmalıyız. Hiçbir zaman kendimizi sonsuz veya ebedi olarak görmemeliyiz. Yaptığımız hataları azaltmalıyız. Yanlış yapabiliriz ama bundan geri dönme ve tövbe edebilme erdemliliğini göstermeliyiz. Çünkü sürekli imtihan halindeyiz. İlk önce nefsimizle, sonra şeytanla mücadele edebilmeliyiz. Bir dava adamı her şeyden önce bu ikisi ile mücadele edebilmelidir.’’







Yeniden kalkış noktası

İlim Hikmet Vakfı yöneticilerinden Atabay Çelik de, “Bu yürüyüşte bazen duruyoruz ki istişare edelim ve yeni fikirlerle daha farklı ve iyi şeyler yapalım. Bizim kamplarımız sıradan bir salon programı değildir. Çünkü biz burada geleceği konuşuyoruz. Sonuç olarak bizim kamplarımız bir varış noktası değil, daha güçlü bir şekilde yeniden kalkış noktasıdır.’’ dedi.

Etkinlikler kapsamında ayrıca AÖB Ankara sorumlusu Furkan Ceylan, “Dünü anlamak bugünü yorumlamak”, Yrd. Doç. Faruk Karaaslan ise ‘’Din ve ideoloji geriliminde dava mefhumu’’ konulu konferanslar verdi.

Haber: Osman Gazi Gün / M. Furkan Şahin