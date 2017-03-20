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Gençlik Otobüsü Ağustos'da yola çıkacak

Bu yıl 8.si düzenlenecek olan "Gençlik Otobüsü" projesi kapsamında Ağustos 2017'de tam 400 TÜRK genç 17 ülke ve 28 şehirde ülkelerini temsil ederek gezip öğrenme hakkına sahip olacak.

Gençlik Otobüsü Ağustos'da yola çıkacak
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Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak amacıyla oluşturulmuş Dünya'nın en büyük gençlik hareketlilik projesi "Gençlik Otobüsü" hakkıında bilgi veren proje kordinatörü Maksut Coşkun, 

"Gençlik Otobüsü projemizin amacı, ülkemizde yaşayan gençlerimize ücretsiz olarak Avrupa ve Amerika fırsatları sunmak, gençlerimize yeni vizyonlar kazandırarak, ufuklarını genişletmek ve ülkemize faydalı birer lider olarak yetişmelerini sağlamak ayrıca TÜRK Kültürünü tanıtmaktır.

Bu yıl 8.si düzenlenecek proje kapsamında Ağustos 2017'de tam 400 TÜRK genç 17 ülke ve 28 şehirde ülkelerini temsil ederek gezip öğrenme hakkına sahip olacak. Her sene onbinlerce insanın başvurusuyla gerçekleşen bu proje gün geçtikçe önem kazanmakta ve hitap ettiği kitle büyümektedir." dedi.

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