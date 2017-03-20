Gençlik Otobüsü Ağustos'da yola çıkacak

Dünya Gençlik Politikaları Derneği tarafından gençlere ücretsiz Avrupa fırsatları sunmak amacıyla oluşturulmuş Dünya'nın en büyük gençlik hareketlilik projesi "Gençlik Otobüsü" hakkıında bilgi veren proje kordinatörü Maksut Coşkun,

"Gençlik Otobüsü projemizin amacı, ülkemizde yaşayan gençlerimize ücretsiz olarak Avrupa ve Amerika fırsatları sunmak, gençlerimize yeni vizyonlar kazandırarak, ufuklarını genişletmek ve ülkemize faydalı birer lider olarak yetişmelerini sağlamak ayrıca TÜRK Kültürünü tanıtmaktır.