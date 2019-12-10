Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Geri dönüşümden geçmişe

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sanat ve mesleki eğitimde Anadolu’nun markası olan KAYMEK’ tarafından hazırlanan “Geri Dönüşümden Geçmişe” konulu sergiyi gezdi. Başkan Büyükkılıç, atık kumaşlardan hazırlanan Osmanlı kıyafetlerinin cansız mankenler ve klasik bebeklere giydirildiği sergiyi inceledi ve geri dönüşüm konusunu çok önemsediğini belirtti.

Geri dönüşümden geçmişe

KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları, farklı branşlardaki sergilerine bir yenisini daha ekledi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nde sergilenen ve KAYMEK tarafından hazırlanan sergide atıklardan oluşan kumaşlarla Osmanlı sultanlarının kıyafetleri dikildi. Büyükşehir Belediyesi Sergi Salonu’nda açılan sergiyi Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da gezdi.




Sergide Osmanlı sultanlarının kıyafetlerini inceleyen Başkan Büyükkılıç Memduh, “Geri dönüşüm alanında yapmış olduğu çalışmalardan ve gayretlerden dolayı KAYMEK birimimize teşekkür ediyorum. İnşallah bu anlayış içerisinde geri dönüşümü önemser, değerlendirir ve gereksiz yere çevreyi kirletmemeye özen gösteririz” diye konuştu.





Sergiyi hazırlayan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları Eğitmeni Ayşe Çavuşoğlu da 56 kıyafetin yer aldığı serginin 10 gün boyunca gezilebileceğini belirtti. Kurumsal
 

Kurumsal

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerKayseri Büyükşehir BelediyesiBüyükşehir BelediyesiMemduh BüyükkılıçBÜYÜKKILIÇKaymekGer Dönüşüm HaberGer Dönüşüm
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.