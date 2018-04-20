Gevher Nesibe Sultan tiyatro sahnesinde 

Türk tarihinde ilk defa senaryolaştırılan, konusuyla alakalı ilk ve tek oyun olma özelliği ile dikkati çeken oyun, yarın Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda sergilenecek.

Emrah Bekçi’nin yazdığı, İbrahim Altuntaş’ın yönettiği oyun, Kayseri Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde seyirci ile buluşacak.

Oyun ile ilgili bir açıklama yapan Renkli Tebeşir Tiyatro Topluluğu Genel Sanat Yönetmeni İbrahim Altuntaş,” bir ilki yaşamanın ve yaşatmanın heyecanı içinde olduklarını belirterek “ kültürel bir zenginliğe sahip olan Kayseri’nin ve tarihinin sanatsal olarak ta gün ışığına çıkarılmasının zamanı gelmiştir” dedi.







Uzun zamandır oyun çalışmalarını sürdürdüklerini vurgulayan Altuntaş, “Melike Gevher Nesibe,Anadolu Türk tarihinde ilk şifahanenin yapılmasını vasiyet etmiştir. Kayseri merkezde(şimdiki Mimarsinan Parkı içerisinde) kendisinin adını taşıyan ve günümüze kadar gelebilmiş olan yapı ‘ Selçuklu Uygarlığı Müzesi’ olarak hizmet vermektedir. Sanatsal olarak üzerinde akademik birçok çalışma yapılan Melike Gevher Nesibe hakkında 813 yıl ‘Tiyatro Senaryosu’ yazılmamıştır. Bu oyun , bu açığı kapamak ve Türk Tiyatrosuna zenginlik katmak bakımından ilk olma özelliği nedeniyle önem taşımaktadır. Melike Gevher Nesibe’nin yaşadığı hüzünlü bir aşk hikayesini konu alan oyun, dönemi ve yaşananları daha iyi anlayabilmemiz açısından da önemlidir. Bu tarihi döneme tanıklık etmek isteyen tüm sanatseverleri oyunumuza bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Destekleri için Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Altuntaş, oyunun dekor ve kostümlerinin döneme uygun olarak hazırlandığını kaydetti.

Oyunda Melike Gevher Nesibe’yi Ebru Evim, 1. Gıyaseddin Keyhüsrev’i Yusuf Balaban, Veziri Murat Toplu, Başsipahi Sinan’ı Soydan Özkaya, Şeyh efendiyi Fatih Bıçakçı canlandırırken, diğer rolleri ise Semiha Ağırbaş, Ahmet Aksoy, Merve Bali, Hasan Memiş, Oktay Koçyiğit, Mert Tiryaki, İsmail Demir,Fatma Koç, Emel Kösem ve Arıkan Temel paylaşacak.

Oyun yarın saat 20.00’da Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

(Kurum Haberi)