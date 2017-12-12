“Gırgıriye” seyirciyle buluşacak

İsmail Yurt, Şaziye Üzge, Hilal Tahran, Burak Koç, Sultan Bahran, Gamze Karabel, İbrahim Boya, İbrahim Boyraz, Nesrinhan Bacak, Esra Turhan ve Binnaz Karaca gibi tiyatro oyuncularının sahne alacağı, yönetici asistanlıklarını ise Hasan Bak ve Aytekin Aydoğan’ın yapacakları “Gırgıriye” oyunu, 16 Aralık 2017 Cumartesi günü, saat 19.00’da Gültepe Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.
Usta tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen’in yazdığı “Gırgıriye” oyununa gitmek isteyen tiyatroseverler, biletleri; Talas Simit Dünyası, İnci Kırtasiye, Tahta Köşk (Köşk Mahallesi)’ten alabilecekler.
Kayseri Gündem
Usta tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen’in yazdığı “Gırgıriye” oyununa gitmek isteyen tiyatroseverler, biletleri; Talas Simit Dünyası, İnci Kırtasiye, Tahta Köşk (Köşk Mahallesi)’ten alabilecekler.
Kayseri Gündem