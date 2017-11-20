GÖNÜLLÜ KÜLTÜR KURULUŞLARI VAN İZLENİMLERİ – 2

“Daha sonra Van iskelesinde gezintiye çıktık. Burada yenen akşam yemeği sırasında bölgenin sorunları Belediye çalışmaları ve halkın talepleri konusunda Mustafa Bey ile verimli bir sohbetimiz oldu. Vakit epey geçmişti bizde yorgunduk. Sabahleyin buluşmak üzere İskele Öğretmen Evi’nde istirahata çekildik. 11 Kasım Cumartesi günü Van’dan ayrılma planımız vardı. Bu sebeple akşam aldığımız karar doğrultusunda sabah erken kalktık. Saat 08.00’de Yusuf Konak’ın işlettiği meşhur (bak hele bak) kahvaltı Salonu’nda Yalçın Bey ile bir araya geldik. Yusuf Konak şen, şakrak nükteden ve muhabbet ehli bir işletmeci ve esnaf. Yaptığı şakalar yarışmalar hediyelerle bizi gülmekten kırdı geçirdi. Hoş Sohbet güzel bir zaman geçirmeye sebep olan keyifli kahvaltının ardından Van’dan ayrılmak vakti gelmişti. Mustafa Yalçın bey sağ olsun hepimize ayrı ayrı hediyeler takdim etti. Bizde gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkür edip başarı dileklerimizi bildirip duacı olduğumuzu belirterek vedalaşarak ayrıldık. Daha sonra onun görevlendirdiği arkadaşlar bize tarihi Van Kalesi’ni burada yeni restore edilmiş Rüstem Paşa Camisi’ni gezdirdiler. Ayrıca meşhur Van kedilerinin yetiştirildiği Kedi Evi’ni ziyaret edip kale önünde birlikte fotoğraf çektirmenin ardından Van’da ayrıldık.







Biz Van’a Gevaş Edremit yönünden girmiştik. Yani Doğu yönünden, dönüşümüz ise yine Göl’ün güzelliklerini seyrederek Batı yönünden oldu. Burada ahali Van Gölü’ne deniz diyor. Bizde deniz sahili boyunca Van’a bağlı Erciş İlçesi’ni geçerek Bitlis’e bağlı olan Adilcevaz’a ulaştık. Adilcevaz tarihi bir kent. Burada bizleri öğretmen Evi’nde Memur-Sen yöneticileri ve diğer sivil toplum temsilcileri karşıladılar. Birlikte çay içtik muhabbet ettik, tanıştık öğle namazını da burada eda ettik.

Daha sonra yolumuza devam ederek yine Van Gölü Kıyısı’nda güzel bir şehir olan Ahlat’a ulaştık. Burada Urartular, Selçuklular, İlhanlılar ve Osmanlılar döneminden kalma tarihi mezarlığı ziyaret ettik. Arkeologlardan mezar taşları ile ilgili bilgiler aldık, birlikte fotoğraf çektirdik.







Hem Adilcevaz’da hemde Ahlat’da bize yardımcı olan 100. Yıl Üniversitesi Öğretim Üyesi Himmet KOLTAŞ Hocama teşekkürü bir borç biliyorum. Sağolsun Van’a ayak bastığımız andan Ahlat’tan ayrılışa kadar yanımızda bulundu yardımcı oldu. Allah ömrünü bereketli kılsın. Ahlat’tan ayrılıp güzel göl manzarasını seyrederek Van’a giderken içinden geçtiğimiz Doğu’nun incisi Tatvan’a ulaştık. Böylece Van Göl’ü nün tüm kıyılarını görmeyi tamamlamış olduk. Tatvan’da ki durağımız Özgür-Der idi. 4 Katlı güzel bir binada hizmet ediyorlar. Kurucu Başkan Sinan Kıranşal, bizi muhabbetle karşıladı. Binayı gezdirdi. Çalışmalar hakkında bilgiler verdi. İkindi namazını burada eda ettik. Birlikte Fotoğraf çektirdik. Bize ikram edilen yemek sırasında Sinan Hocam’dan hem Özgür-Der’in çalışmaları Tatvan’da ki Sosyal hayat hakkında bilgiler aldık. Daha sonra samimi ev sahipliğine teşekkür ettik. Vedalaşarak Muş’a doğru yola çıktık. Bir saatten fazla bir yolculuğun ardından Norşin ve Hasköy ilçelerini geçerek Muş şehir merkezine ulaştık. Doğruca Muş Belediyesine geçtik. Burada bizi Muş Belediye Başkanı Feyat Aasya ve Diyanet Sen Başkanı Ferzende Aras karşıladı. Akşam namazını da burada eda ettik. Genç Başkanının makam odasında ikram edilen çaylarımızı yudumlarken karşılıklı hediye takdimimiz oldu. Bölgenin siyasi ve sosyal durumu hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

Muş ziyaretimiz sırasında geçmişte burada görev yapıp eğitim hizmeti veren kıymetli arkadaşımız Teknik Eğitim Vakfı Kayseri Temsilcisi Cafer Beydilli hocamın heyecanı görülmeye değerdi.







Muş’lu dostlarımızla vedalaşıp ayrılmanın ardından Bingöl’den transit geçerek Doğu’nun şirin kenti eski ismi Harput olan Elazığ’a ulaştık. Burada bizleri Diyanet-Sen Başkanı Murat ERGEN, Tunceli Diyanet-Sen Şube Başkanı Bülent Süner, Elazığ Sivil Toplum Kuruluşları Platformu Dönem Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Türkoğlu karşıladılar.

Gece saat 22.30 sularında ulaştığımız Elaziz’de dostlarımızlar birlikte yediğimiz yemeğin ve eda ettiğimiz yatsı namazının ardından gece saat 24.00 sularında Elaziz’den ayrıldık. Yolculuğumuz Malatya’dan geçerek Sabah saat 05.00 sularında Allah’a şükürler olsun kazasız belasız Kayseri’ye ulaşarak son buldu.

Dostumuz Van Büyükşehir Belediye Genel Sekreteri Mustafa Yalçın’ı ziyaret ve tebrik amaçlı gezimiz sırasında birlikte yolculuk yaptığımız, yolculuğumuzun dostluk ve kardeşlik ortamında geçmesindeki anlayış ve katkıları için, Teknik Eğitim Vakfı Temsilcisi Cafer Bebdilli hocama, Diyanet Sen Başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu hocama, Bem-Bir-Sen Şube Başkanı Mehmet Karakaş hocama, Miraç Kültür merkezi Onursal Başkanı Furkan Yılmaz Altunöz hocama, Ribat Eğitim Vakfı Şube Başkanı Ahmet Beyazkuşhocama, Bem-Bir-Sen Sekreteri Ahmet Bey kardeşime,Hizmet İş Sendikası Şube Sekreteri Feyyaz Bey kardeşime, Mazlumder Yönetim Kurulu üyesi Halit Bolat kardeşime, Seyyit Burhanettin Derneği’nden Bahri Göçmen kardeşime, Suriyeliler Ensar Derneği’nden Musab kardeşime, Diyanet-Sen Yönetim Kurulu üyesi Ömer Gülden ve Abdurrahman Ulucan hocalarıma, son olarak da Darülaceze Vakfı Başkanı Faruk Aksebzeci abimize ve kaptanlarımız Gökhan ve Tuncay beylere çok teşekkür ediyorum. Allah ömürlerini bereketli kılsın.

Ayrıca burada ismini zikredemediğim gezimize destek veren diğer kardeşlerime ve gezi boyunca bize ilgi gösteren ve ikramlarda bulunan dostlarımıza şükranlarımı sunuyor, ziyaretimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Selam ve dua ile…