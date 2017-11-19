GÖNÜLLÜ KURULUŞLARIN VAN ZİYARETİ-1

Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri adına ziyarete katılan Ahmet Taş izlenimlerini şu şekilde aktardı:

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşlarından 14 Kuruluşun temsilcisi ve 2 kaptanımızla 9 Kasım 2017 Perşembe günü öğle namazını müteakip Kurşunlu Camii önünden Van’a hareket ettik. İkindi namazını Sivas’ın Gürün İlçesi’nde yol kenarındaki Şirin bir camide eda edip imam arkadaşla kısa bir muhabbeti müteakip yolumuza devam ettik. (Buradaki cami imamının yolda yersiniz diye bir kasa elma hediye etmesini unutamayız.)







Akşam namazı vakti Malatya’ya ulaştık. Bizleri burada Belediye memurları Sendikası (BEM-BİR-SEN) Şube Başkanları Hüseyin Hanbay ve arkadaşları karşıladılar. Birlikte katıldığımız akşam yemeği ve akşam namazının ardından bunlarla birlikte bizi karşılayan Miraç Kültür Merkezi yetkililerine ilgileri için teşekkür edip vedalaşıp ayrıldık.

Yol boyundaki Elazığ’da durmayarak yolumuza devam ettik. Kovancılar İlçesi’nde Yatsı namazını eda edip Bingöl ve Muş illerini geçerek 10 Kasım 2017 Cuma günü gece saat 01.00’de Bitlis’e ulaştık. Bitlis Eren Üniversitesi konukevinde istirahata çekildik.







Konuk Evi’nde sabah yaptığımız kahvaltıya müteakip bizi karşılayan Diyanet-Sen Bitlis Şube Başkanı Behzat Durak ve Özgür-Der Tatvan Kurucu Başkanı Sinan Kıranşal bize rehberlik yaparak tarihi Bitlis şehrini gezdirdiler. Daha sonra rehberlerimize teşekkür ederek, Van’a ulaşmak üzere Bitlis’ten ayrıldık. Tatvan’dan itibaren sahil boyunca seyrine doyum olmayan Van Gölü kenarında yolumuza devam ettik. Keyifli bir yolculuktu doğrusu. Saat 11.00 civarında Van’a ulaştık.

Doğruca Van Büyükşehir Belediyesi’ne geçtik. Belediye Genel Sekreteri kıymetli dostumuz ve hemşehrimiz Mustafa YALÇIN, bizi kapıda karşıladı. Bir müddet birlikte hasret giderip çay içmenin ardından belediye içindeki güzel dizayn edilmiş mescitte Cuma namazını birlikte kıldık. Namazı müteakip Mustafa Bey’in makamında belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldık. Hediyelerimizi takdim edip hayırlı olsun deyip başarı dileğinde bulunduk. Daha sonra Mustafa Bey ile birlikte Edremit İlçesi’ni geçip feribotla Van Gölü içinde güzel bir ada olan Akdamar adasına geçtik. Burada tarihi çok geçmişe dayanan Ermeni Kilisesi’ni de ziyaret edip geçmişi hakkında bilgiler aldık. Van Gölü’nü tepeden doya doya seyrettik.

Akdamar Adası’nı ziyaretten sonra tekrar Van’a döndük, akşam namazını Hz. Ömer Camii’nde eda etmenin ardından Diyanet Vakfı Van Şubesi’ni ve yayınevini ziyaret edip Van Müftüsü Nimetullah ARVAS’a nezaket ziyaretinde bulunarak bir müddet sohbet ettik. Müftü bey hoş sohbet kıymetli bir insan. Allah muvaffakiyetler versin.

Müftü beyi ziyaretin ardından Van Gökkuşağı Derneği’nde İlin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu üyelerinin katıldığı tanışma istişare toplantısına katıldık. Belediye Genel Sekreteri Mustafa YALÇIN’da bizimle birlikteydi. Toplantıda hem tanışıldı hem Sivil Toplum çalışmaları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu. Karşılıklı yapılabilecekler gündeme getirildi. Ayrıca Sivil Toplumun Büyükşehir Belediyesi’nden talepleri de yüz yüze Mustafa YALÇIN beye aktarılmış oldu. Çok verimli geçtiğine inandığım toplantının ardından katılımcı sivil toplum kuruluşlarına ve ev sahibi Gökkuşağı Derneği yöneticilerine teşekkür ederek buradan ayrıldık…