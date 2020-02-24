Grup Abdal konserine yoğun ilgi

Piramit Organizasyon’un düzenlediği, Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 23 Şubat 2020 Pazar günü gerçekleşen Grup Abdal konseri, dinleyicilerine unutulmaz bir akşam yaşattı.



Yoğun katılımın olduğu konserde, grup üyeleri dinleyicilerine sevilen parçalarını seslendirirken, hareketli parçalarla da katılımcıları eğlendirdi. Konser 19:00’da başladı ve 21:00’de sona erdi. Konsere katılan vatandaşlar, Grup Abdal’ın Kayseri’de verdikleri konserden çok memnun kaldıklarını belirterek, “Çok güzel bir akşamdı. Sevdiğimiz gruplardan biridir Grup Abdal. Kimi zaman hüzünlendik kimi zaman da halay çekip eğlendik. Umarım Grup Abdal şehrimize bir kez daha gelir” diye konuştu.





Haber-Foto: Muhammed Alperen Karakaya, Ekrem Nazlı