Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nin ev sahipliği yapacağı "Halep Osmanlısı'ndan bize ne kaldı?" başlıklı sergide, Halep'teki Osmanlı eserlerinin günümüz iç savaş öncesi ve sonrasına ait halleri fotoğraflarla sergilenecek. Aynı gün Lacivert Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Meryem İlayda Atlas'ın moderatörlüğünde yapılacak panelde ise Prof. Dr. Cengiz Tomar ve Arş. Gör. Zeyin el Abidin, Halep'teki Osmanlı kimliğinin izlerini mimari eserler üzerinden sürecek.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Araştırma Görevlisi Zeyin el Abidin'in Halep'teki Osmanlı eserlerinin günümüz iç savaş öncesi ve sonraki hallerini yan yana fotoğrafladığı eserlerden oluşan sergi, 8 Mayıs'a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi'nde ziyaret edilebilecek. (Kurum haberi)

