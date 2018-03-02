“Hangimiz sevmedik?” oyunu Kayseri’de

Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinliklerine devam ediyor. Etkinlikler kapsamında ’Hangimiz Sevmedik’’ adlı oyun yarın 19.30’da (Cumartesi) Şehir Tiyatrosu’nda Sanat 3 tarafından sahnelenecek. Oyunun yönetmenliğini Sami Gülbaba, ışık tasarımını Fatih Mehmet Haroğlu, dekor tasarımını ise Adem Eroğlu yapıyor.İstanbul’da faaliyet gösteren Sanat 3 Tiyatro, milli ve manevi değerlerimizin, çağdaşlaşma patentiyle gözden düşürülmesine şiddetle karşı çıkan bir topluluk. Bu bağlamda, milli ve manevi dinamiklerin yeniden yaşamın belirleyici kodları yapılmasından geçtiği bilinciyle çalışmalarını sürdürüyor. Sanat 3 Tiyatro, gerçekleştirmeyi tasarladığı özgün ve nitelikli eser ve çalışmalarla bozulan toplumsal dokuyu onarma gayretiyle hareket eden idealist bir yapılanma olarak seyirci karşısına çıkıyor.Eser, hikâyenin orijinalliği, dilin şiirsel yapısı ve fonetiği bozulmadan günümüz esprileri de içerisine serpiştirilerek, birbirinden farklı koreografileri ve canlı müzik performanslarıyla keyifli bir uyarlama haline getirilmiş.Shakespeare’in her zamanki söz cambazlığıyla statü farklarına değinerek, dengeleri değiştiren, ana teması aşk olan bu oyun, aşkı için insanların ne duruma geldiğini gösteriyor. Soytarısı veya oyundaki adıyla delisi üzerinden finale kadar taşıdığı mesajlarla tek bir amaca hizmet etmekte olan oyun; aşkın sadece birine karşı kurulan bir gönül bağı olmadığını, gerçek aşkın, Yaratanın “Bilinmeyi istedim kainatı yarattım.” buyurduğu noktada başladığını anlatmak için sahneleniyor.Viola ve Sebastian adında iki kardeşin içinde bulunduğu gemi batar. İkisi de bu kazadan kurtulur ve İllyria'ya ulaşırlar ama birbirlerini kaybettikleri için ikiside birbirinin öldüğünü düşünmektedir. Viola erkek kılığına girer İllyra dükü Orsion'un yanında çalışmaya başlar.