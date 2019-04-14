Hasta çocukların ve yaşlıların gönüllü müzik grubu

Kayseri’de Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Müzik Bölümü 11’inci sınıf öğrencileri, kendilerini geliştirmek için aralarında müzik grubu kurdu. Bir süre sonra sosyal sorumluluk projesi geliştiren öğrenciler, huzurevlerinde kalan yaşlılara ve hastanede tedavi olan çocuklara moral vermek amacıyla konserler vermeye başladı. Huzurevi sakinlerinin ve hastanede tedavi gören çocukların moral kaynağı haline gelen grup, vatandaşlarında takdirini topladı.







Grup üyelerinden 16 yaşındaki Anıl Yağmur, “Bu okula geldiğimde müzikte daha çok ilerledim. Okulumdaki arkadaşları tanıdıkça, birbirimizle iyi anlaştıkça bir ekip kurarak grup oluşturduk. Huzurevine gittik, hasta çocukları eğlendirmeye, onları bir nebze bile olsa eğlendirmek için bu ekibi kurduk. Gittiğimiz yerlerde herkes bizi seviyor ve eğleniyorlar. Herkes içinde bir farkındalık da oluyor. Uzun zamandır hep aynı şeyleri gördükleri için biz gidince onlar içinde farklılık oluyor. Onları eğlendirince bizde seviniyoruz” dedi.







Hüseyin Mert Kopargil de, “Okulumuzda arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız müzikleri birleştirerek bir grup kurduk. Grubu kurduktan sonra hastanede tedavi gören çocuklara konser verdik, huzurevinde konser verdik. Bunlar bizi mutlu ediyor. Onların mutlu olduğunu görünce bizde mutlu oluyoruz. Tedavi gören çocuklar zaten hastalıkla mücadele ediyorlar, onların bir nebze de olsun mutlu olduğunu görünce bizde çok mutlu oluyoruz. Normal bir insana çalmaktansa onlara çalmayı tercih ederim” ifadelerini kullandı.

