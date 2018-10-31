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‘Hastane Mi Kestane Mi’ İle Gülmekten Kırıp Geçirdiler

Kendilerini tiyatroya aşık gençler olarak nitelendiren ve oynadıkları oyunlarla Kayseri’ye tiyatroyu daha çok sevdiren Artizhane Kültür ve Sanat Derneği ekibi yeni sezonun perdesini ‘Hastane mi Kestane mi’ oyunu ile açtı. Oyun, tiyatro severler tarafından tam not aldı.

‘Hastane Mi Kestane Mi’ İle Gülmekten Kırıp Geçirdiler
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Artizhane Sanat oyuncuları bir Nejat Uygur Komdeisi ‘Hastane mi Kestane mi’ oyunu ile Kayseri Şehir Tiyatrosu’nda sezona ‘merhaba’ dedi. Günler öncesinden biletleri tükenen oyun için tiyatroseverler Tiyatro Salonu’nu tıklım tıklım doldurdu.
İki perdelik komedi oyununda, hastanelerde yaşanan olaylar ve insanlar hicvedildi. Hem hastaların hem de sağlık çalışanlarının gözünden ülkemizdeki sağlık sorunlarını mizahi bir anlatımla ele alınan ‘Hastane mi Kestane mi’ oyunu tiyatroseverleri kahkahaya boğdu.
Hastalanıp hastaneye yolu düşen vatandaşların başına gelenleri anlatan oyun, sıra beklemek istemeyen ve istediklerini yapmadı diye doktorlardan şikayetçi olan aralarında bürokratların olduğu ama kimseden farkı olmayan sade vatandaş olduklarını yüzlerine çarpıyor.
Oyunda hastaneye sağlam giren bir vatandaşın, nasıl delirme noktasına geldiği aşama aşama anlatılırken, sorumluluk sahibi bir doktor da, sonunda isyan ederek patlıyor. Artizhane Sanat oyuncularının hünerlerini sergilediği oyun, tiyatroseverler tarafından tam not alırken, 2 saat süren tiyatro sonrası oyuncular tek tek sahneye çağırılarak alkışlandı.
Oyun sonunda oyuncular, izleyicilerin yanına giderek, tebrikleri kabul ettiler.
Ayrıca Artizhane Kültür ve Sanat Derneği kurucularından Ahmet Temur, derneklerinin gün geçtikçe büyüdüğünü belirterek, tiyatro sahnesinde olmak isteyen yeni çalışma arkadaşları aradıklarını da sözlerine ekledi. Tiyatroseverler de bir kitap getirerek ihtiyaç sahibi bir okulda kurulacak kütüphaneye destek oldu.
Öte yandan Bir Nejat Uygur Komedisi olan oyunun hem yönetmenliğini hem de oyunculuğunu Zehra Aktaş ve Ahmet Temür’ün yaptığı oyunda Ali Özlü, Esma Doğan, Eren Benli, Ali Osman Hızıroğlu, Gaye Oğuz, Nursu Küçük, Bahadır Geldi, Zeynep Sude Karaüzüm, Zeynep Sungun, Sena Nur Poyraz, Bekir Esen, Ataberk Özçelik, Mustafa Emre Ereoğlu, Muhammed Tekcan ve Başak Yılmaz da oyuncu kadrosunda yer aldılar.
 
 

İHA

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