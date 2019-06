 “Hayatımızı renklendiren güzel sanatlar ilgi alanımızda”

Kayseri Feyziye-Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar Lisesi tarafından, öğrencilerin oluşturdukları yağlı boya tablolarıyla yıl sonu sergisi yapıldı. 1 yıl boyunca sergi çalışmalarıyla uğraşan öğrenciler, yılın sonunda 65 adet yağlı boya tablosu ile sergi düzenledi. Resimlerin yanı sıra, öğrenciler dünyaca ünlü tablolara makyaj ile cosplay olarak bilinen benzetme sanatını da sergilediler. Öğrenciler, resim sergisinin gezilmesinden sonra da, misafirlere önce mehter takımıyla, ardından da kendi müzik gruplarıyla müzik ziyafeti yaşattı.



Düzenlenen sergiye Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, okul öğretmenleri ve yönetimi, öğrenciler ve aileleri katıldı.



Her şeyin siyah beyaz olmaması gerektiğini ve güzel sanatlarla hayatların renkleneceğini söyleyen İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, “Bugün burada, Güzel Sanatlar Anadolu Lisemizin 1 yıl boyunca verdiği emeklerin sergisini hep beraber izliyoruz. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz yani 70 tane öğrencimiz var ve her birinin de başka maharetleri var. Burada resimler ve biraz sonra içeride de güzel bir müzik ziyafetiyle karşı karşıya olacağız herhalde. Çocuklarımızla gurur duyuyoruz. Her şey gri olmamalı, her şey siyah beyaz olmamalı. Hayatımızı böyle renklendiren güzel sanatlar, resmiyle müziğiyle bizim ilgi alanımızda. Sayın bakanımızın söylediği gibi, ‘bir çift kanatlı kuş misali’” dedi.



Yıl boyunca çok emek vererek bu sergiyi oluşturduklarını belirten Resim Öğretmeni Elif Temel ise, “Sergimiz, öğrencilerimizin yıl boyunca yaptığı çalışmalardan ibaret. 60-65 civarında yağlı boya çalışmamız var. Bu dönem sonu sergimiz ama birkaç defa daha sergi açtık. Geçen ay ‘Yedi Toyda Türk’üm’ festivalinde bulunmuştuk 7 güzel sanatlar okulu olarak. Yine orada da yağlı boya çalışmaları yaptık. İç Anadolu’nun güzelliklerini orada tanıttık. Öğrencilerimin de ellerine emeklerine sağlık diyorum. Çok emek verdiler ve emeklerinin karşılıklarını şimdi alıyorlar diye düşünüyorum. Hepsi çok mutlu ve biz de onlarla gurur duyuyoruz öğretmenleri olarak” ifadelerinde bulundu.