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“Haydi evine koş” tiyatro gösterisine yoğun ilgi

Develi Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sergilenen “Haydi Evine Koş” isimli iki perdeli tiyatro, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililerle buluştu.

“Haydi evine koş” tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Aile içi ilişkilerin mizahi üslupla sergilendiği oyunun yazarlığını Ray Cooney yönetmenliğini ise Melih Cevdet Avşaroğlu yaptı. Develililer tarafında büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu oyun ekibine Türk Bayrağı hediye etti.
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