Aile içi ilişkilerin mizahi üslupla sergilendiği oyunun yazarlığını Ray Cooney yönetmenliğini ise Melih Cevdet Avşaroğlu yaptı. Develililer tarafında büyük beğeni toplayan oyunun sonunda Develi Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah İslamoğlu oyun ekibine Türk Bayrağı hediye etti.
“Haydi evine koş” tiyatro gösterisine yoğun ilgi
Develi Belediyesi ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin ortaklaşa düzenlediği Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında sergilenen “Haydi Evine Koş” isimli iki perdeli tiyatro, Mustafa Aksu Kültür Merkezinde Develililerle buluştu.
05 Şubat 2018 Pazartesi 11:00
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