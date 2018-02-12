Hüseyin Emin Öztürk’ten “Afrin” şehitlerine şiir

Öztürk’ün “Mehmedim” isimli şiiri şöyle;



MEHMEDİM

Malazgirt’ten Sakarya’ya destanın,

Bayrağa rengini veren Mehmedim.

Ezelden sahibi aziz vatanın,

Zorluğa göğsünü geren Mehmedim.



Niğbolu, Çaldıran ve Çanakkale,

Taş, toprak konuşsa gelseler dile.

Geçerek anadan, yârinden bile,

Şehitlik sırrına eren Mehmedim.



Gemiler yürüten sensin karadan,

Sensin yıkılmayan üç, beş yaradan.

Kırıp tuzakları, çıkıp aradan,

Küffarı yerlere seren Mehmedim.



Cephede günlerce kalsa uykusuz,

Gözleri düşmanda her an kuşkusuz.

Kurşunlar altında dağda korkusuz,

Düşmanın inine giren Mehmedim.



Hak yolda ayağın olursa sabit,

Zalime korkusun, mazluma ümit.

Resulün övdüğü en şanlı yiğit,

Cennette gülleri deren Mehmedim.



