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İbrahim Sadri ile şiir gecesi

Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin ünlü sanatçılarını Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor. Şiir denilince akla gelen ilk isimlerden birisi olan İbrahim Sadri, Şehir Tiyatrosu’nda şiir severlerle buluştu.

İbrahim Sadri ile şiir gecesi
Büyükşehir Belediyesi kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde İbrahim Sadri Kayseri’ye geldi. Şehir Tiyatrosu’ndaki dinletiye katılan İbrahim Sadri, geceye “Memlekete Merhaba” adlı şiirle başladı.
Şiir severlerin büyük ilgi gösterdiği gecede kendisinin ve ünlü şairlerin şiirlerini seslendiren İbrahim Sadri, Kayseri’de olmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Gecenin sonunda İbrahim Sadri’ye duygu dolu dakikalar için teşekkür eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü, ünlü şaire çiçek verdi.
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