"İhlaslı ve samimi alimlere ihtiyacımız var"

İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda ‘İslam Dünyasının Geleceğinde Alimlerin Rolü’ konulu konferans verdi.

Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi 9. Sınıf öğrencisi Pakistanlı Ahmad Jan E Javid’in Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programa, İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, Uluslararası Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam-Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı Yakup Tapçı, TDV Eğitim Koordinatörü Huzeyfe Öztürk, okul idarecileri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.







İl Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven, öğrencilere seslenerek; ““Şu anda İslam dünyasının en çok ihtiyaç hissettiği konu alim eksikliğidir. Belki zihin dünyanızda ‘Alim kim, biz kimiz? Bize böyle büyük idealler göstermeyin. Biz sıradan bir imam-hatip öğrencisiyiz. Daha sonra da üniversite okuyacağız ve memleketimize, İslam ümmetine hizmet edeceğiz’ diye düşünüyorsunuz. Ancak şunu bilmelisiniz ki, içinizden İslam dünyasının geleceğine yön verebilecek olan, ilmiyle amil, ihlaslı ve samimi alimlere ihtiyacımız var. Çünkü, İslam dünyasının fertleri olarak bizler, alimlerin az olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple Müslümanların sorunlarını, İslam’ın ana kaynaklarından öğrenerek, diğer taraftan yaşadığımız dünyanın sorunlarını da iyi bilerek, cevaplar üretecek müctehit alimlere ihtiyacımız var. Âlim, denildiği zaman, bütün İslami bilimleri bilen insan anlaşılıyor. Bu doğru değil. Her türlü ilmi bilmemiz mümkün değil ama bildiğimiz ilim ile amel etmemiz gerekiyor. Herkes bir okuldan mezun olabilir, herkes bir diploma alabilir; ama ilimle uğraşmak bir hayat boyu bizim arzumuz, isteğimiz olmalı. İlim öyle bir şeydir ki, kendinizi bütün varlığınızla ilme vermezseniz, ilim size hiçbir şey vermez. Öncelikle okulumuzdaki hocalarımız başta olmak üzere Kayserimizdeki hocalardan ilim tahsil etmelisiniz. İlim dediğimiz şey, hemen öğrenilmez; insana damla damla, yavaş yavaş ve özümseyerek gelir. Çok ey bilirsiniz ama bir işe yaramaz. Alim, nerede ne yapacağını ve nerede hangi bilgiyi bulacağını bilen kimsedir.

Bizler Allah’ın çizdiği yoldan Kur’an rehberliğinde ve Peygamber Efendimiz (S.A.V.)’in önderliğinden milim dışarı çıkmayacağız. Böyle bir hayat yaşarken zorluklarla karşılaşabiliriz. İslam ülkeleri ve toplumları sıkıntılar içerisinde, ama eğer bilinç dünyamızı yüceltirsek ve bu İslam dünyasını bilge alimler yönetecek olursa, çok kısa sürede Allah’ın izniyle İslam dünyası da ihya olacaktır. Aynı zamanda dünyaya adalet dağıtan bir toplum olacağız. İslam’ın derdi her bir gönle, her bir insanın kalbine İslam’ı ulaştırmaktır. Cihat da bunun için yapılır. Unutmayın, cihat ile ictihat aynı kökten gelir. Alim, bilgisiyle cihat eden kimsedir; yazdığı bir kitapla milyonlara etki eden, yazdığı bir makale ile İslam dünyasına yön veren insanlar, o kılıçların, o uçakların ve o bombaların yapamadığı etkiyi yapar. Onun için bizlerin çalışması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Müftü Güven, konferansın sonunda öğrencilere, Ali Fuat Başgil’in ‘Gençlerle Başbaşa’ kitabını hediye etti.