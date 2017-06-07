İki güzel adamı rahmetle anıyoruz

Türk edebiyatının 'Artist' şairi: Cahit Zarifoğlu

Tam adı Abdurrahman Cahit Zarifoğlu olan ve 1 Haziran 1940'ta Ankara'da dünyaya gelen şair, pankreas kanseri nedeniyle, 1987'nin 7 Haziran günü İstanbul'da vefat etti.



"Kı​rlarda çiçekler artık bensiz açacak"

İsminin baş harflerine kimliğini düğümleyen ve şiirden uçurtmalarla ebediyet durağını seyre çıkan bir zarif adam… Şiirin zarif kalemi, yüreğinde topladığı kelimelerle dindirdi hüzün yağmurlarını… Hep bir hoşçakal ülkesiydi yüreği. Yalnızlar çarşısında gördüğü insanlığın yüzünde bir gülüş, belki birkaç şiir getirirdi yüreğinin kuytularından.

Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, 1 Temmuz 1940 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babasının memur olması nedeniyle çocukluğu Kahramanmaraş'ta geçen Zarifoğlu; edebiyat hayatına ilk olarak Kahramanmaraş Lisesinde şiir ve kompozisyon yazarak başladı.

Öğrencilik yıllarında çalışmak zorundaydı. Bu nedenle çeşitli dergilerde musahhih olarak çalıştı. İstanbul Üniversitesi Alman Dili ve Edebiyatı bölümünü bitiren şairin o dönemde yazdığı şiirler Diriliş dergisinde yayınlandı.

1973 yılında askerlik için Sarıkamış'a giden Zarifoğlu, 1974'te Kıbrıs harekatına katılacak; 1975'te askerliğini tamamlayacaktı.

Mavera dergisinin kurucularından olan şairin yazdığı şiirler, öyküler, senaryo çalışmaları bu dergide yayınlanacaktı. 1959 yılında Kahramanmaraş'ta bir yıl vekil öğretmenlik yaptı. Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım ile evlenecek ve bu evlilikten üç kız, bir erkek çocukları dünyaya gelecekti.

Kansere yakalanır Cahit Zarifoğlu… Yakınlarının yüreğine kor gibi damlar bu haber. Hastaneye yatırılır. Arkadaşları, dostları kendisini sık sık ziyaret ederler. Dostu Erdem Bayazıt'a bir ziyaretinde, “Erdem, kırlarda çiçekler artık bensiz açacak” der ve 7 Haziran 1987'de vefat eder. Kırlarda çiçekler yasa boğulur.



Müebbet aşık, Abdurrahim Karakoç

Abdurrahim Karakoç 7 Nisan 1932'de Kahramanmaraşta'ta dünyaya geldi. 2012'nin 7 Haziran günü Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

1932 yılında Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesine bağlı Ekinözü köyünde doğan Karakoç, çocukluk çağından itibaren şiire ilgi duymaya başladı.

Elbistan Belediyesi'nde 1958-1985 yılları arasında muhasebeci olarak çalışan ve günümüz aşık tarzı şiirinin tanınmış isimlerinden biri olan Karakoç'un ilk şiirleri Elbistan'da çıkan Engizek gazetesinde yayınlandı.

Temiz Türkçe ve hece vezniyle aşk, gurbet ve sosyal temalı şiirler kaleme alan Karakoç'un yazdığı şiirlilerden bazıları bestelenerek birçok sanatçı tarafından seslendirildi. Bunların arasından 'Mihriban' geniş kitlelere ulaşarak, klasik türküler arasında yerini aldı.

'Yasaklı Rüyalar', 'Gerdanlık-I-II-III', 'Parmak İzi' adlı kitapları bulunan ünlü şairin 'Çobandan Mektuplar' adlı denemeleri de basıldı.

Karakoç’un basılan şiir kitapları arasında Hasan'a Mektuplar (1965), Hasan'a Mektuplar ve Haberler Bülteni (1967), El Kulakta (1969), Bütün Şiirleri (1973), Vur Emri (1975), Kan Yazısı (1978), Şiirler (1981), Suları Islatamadım (1988), Dosta Doğru (1988), Gökçekimi (1991) yer alıyor.



Kayseri Gündem Gazetesi ailesi olarak bizlerde vefat yıldönümlerinde Cahit Zarifoğlu ve Abdurrahim Karakoç'u rahmetle anıyoruz.



Haber Merkezi-Kayseri Gündem