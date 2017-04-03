İki Ülke Bir Kamera sergisi Budapeşte'de açıldı

Macaristan'ın Başkenti Budapeşte Varkert Bazar Sanat Merkezi, Macar ve Türk sanatçıların fotoğraflarından oluşan "İki Ülke Bir Kamera" adlı karma fotoğraf sergisine ev sahipliği yapıyor. Açılış töreni iki ülkenin milli marşlarının okunması ile başladı.

12 Macar ve Türk fotoğrafçının Ankara ve Budapeşte'nin turistik bölgelerini gezerek çektikleri fotoğraflardan oluşan serginin açılışına, Macaristan'ın eski Cumhurbaşkanı Pal Schmitt, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Hammerstein Judit, Budapeşte Belediye Başkan Yardımcısı Szalay Bobrovniczky Alexandra, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Şakir Fakılı, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Macaristan Temsilcisi Selda Çimen, Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu Osman Şahbaz, Solvenya Kayseri Fahri Konsolosu Harun Hasyüncü, Kayseri'den Ravaber Yapı Ürünleri CEO'su Ahmet Hasyüncü, Macaristan TİKA Koordinatörü Havva Pınar Özcan ve çok sayıda davetli katıldı.

12 sanatçının fotoğraflarının yer aldığı "İki Ülke Bir Kamera" adlı karma fotoğraf sergisi, Macaristan ve Türkiye'den hayatın ve insanların yansıdığı sergi 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Ortak geçmişimizin bulunduğu Macaristan ile kültür alışverişi ve dostluk bağları pekişecektir

Macaristan Kayseri Fahri Konsolosu ve Türk Macar İşadamları Derneği (TÜMİŞAD) Başkanı Osman Şahbaz serginin açılışı ile ilgili şu açıklamada bulundu, '' Geçtiğimiz yıl eylül ayında Ankara'da sergilenen bu sergiyi şimdi Budapeşte'de sanatseverler izleyebilecek. Ortak geçmişimizin bulunduğu Macaristan ile kültür alışverişi ve dostluk bağları pekişecektir. Macaristan ve Türkiye'nin kültür ve sanat açısından birbirlerini daha yakından tanımalarına fırsat oluşturan bu serginin oluşmasında değerli katkıları bulunan Macaristan Ankara Büyükelçisi Gabor Kiss'e ve Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı TİKA'ya yürekten teşekkür ediyorum'' dedi.

Kurum Haberi

