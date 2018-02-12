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İLİM-HİKMET’TE ULUSLARARASI BULUŞMA

Anadolu Öğrenci Birliği (AÖB), Uluslararası Öğrenci Buluşması kapsamında Kayseri İlim Hikmet Vakfında bir araya geldi. İki gün süren etkinliğe 22 farklı ülkeden 100’ü aşkın yabancı uyruklu öğrenci katıldı. 

İLİM-HİKMET’TE ULUSLARARASI BULUŞMA

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, AÖB Dış İlişkiler Birim Başkanı M. Fatih Eren ve İyilik-Der Genel Başkanı İbrahim Bahar’ın selamlama konuşmalarıyla devam etti.
AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça’nın açılış konuşmasından sonra kürsüde söz alan yabancı uyruklu öğrenciler, Burkina Faso, Makedonya, Kosova, Somali, Yemen ve Filistin ülkelerine dair kültür, coğrafya, sanat, edebiyat ve tarih alanlarında sunum gerçekleştirdi. Sonuç Bildirisi okunmasından sonra Erciyes gezisi ve Kayseri şehir turuyla etkinlik sona erdi.

İHA

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İLİMHİKMETAnadolu Öğrenci Birliği
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