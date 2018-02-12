İLİM-HİKMET’TE ULUSLARARASI BULUŞMA

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, AÖB Dış İlişkiler Birim Başkanı M. Fatih Eren ve İyilik-Der Genel Başkanı İbrahim Bahar’ın selamlama konuşmalarıyla devam etti.

AÖB Genel Başkanı Mesut Çaça’nın açılış konuşmasından sonra kürsüde söz alan yabancı uyruklu öğrenciler, Burkina Faso, Makedonya, Kosova, Somali, Yemen ve Filistin ülkelerine dair kültür, coğrafya, sanat, edebiyat ve tarih alanlarında sunum gerçekleştirdi. Sonuç Bildirisi okunmasından sonra Erciyes gezisi ve Kayseri şehir turuyla etkinlik sona erdi.