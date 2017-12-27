İmam hatipli gençler konser verdi

Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde Cumartesi günleri bir araya gelen imam hatip lisesi öğrencileri, 2 ay boyunca Cumhurbaşkanlığı Sanatçısı Recep Alper Çevirel’den ders aldı. “Birlikte Söyleyelim” projesinde, gençlerin hem kendi kültürlerine ve müziklerine aşina olmaları hem de bu değerleri geleceğe taşımaları hedeflendi. Programın finalinde ise Itri’den Günümüze Türk Müziği Esintileri Korosu’ndaki 30 öğrenci, bir konserle müzikseverlerin karşısına çıktı.



“Hakikati kavramak sanatla mümkün”





ÖNDER Genel Başkanı Halit Bekiroğlu, konser öncesinde yaptığı konuşmada, Hakk'ın yüceliğini ve hakikati derin kavrama yolunun sanatla, felsefeyle, müzikle, duayla, maneviyatla ve aşkla olabileceğini söyledi. Bekiroğlu, "Sanat, Allah'ın yaratma sıfatının sürekli ve yeniden yaşandığını beşer aklıyla kavramak, cüz'i irademizle yaratmaya hizmet etmektir" dedi. Bu projeyle bir adım attıklarını ve bu adımın öncülerinin gençler olduğunu belirten Bekiroğlu, “İstiyoruz ki bu örnek çalışma, tüm okullarımıza yayılsın, Anadolu'ya yayılsın, gönül coğrafyamıza ulaşsın ve insanlığa umut olsun. Bizden olan, bizi anlatan, bizi bize döndüren anlayış, sanatın bütün dallarında temayüz etsin" diye konuştu.



“Önderliler sanatta da öncü olacak”



Programa katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Hüseyin Yayman da projenin önemine dikkat çekerek, "Önder yani topluma, aileye, cemiyete öncülük edenlerdir. Önderliler bilimde, sporda, eğitimde, ekonomide başarılılardı. Artık kültür ve sanatta da başarılı olacaklar inşallah. Ben buna yürekten inanıyorum” dedi. Yayman, Çinlilere dayandırılan bir sözden örnek vererek, “100 yıl sonrasını düşünüyorsanız insan yetiştiriniz. Evet siz inşallah 2053 Türkiye'sinin ilim adamları, siyasetçileri, sanatçıları, yazarları, entelektüelleri ve inşallah Nobel ödülünü alan genç kardeşlerimiz olacaksınız" ifadelerini kullandı. Programa katılan AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı da bir konuşma yaptı. Programa İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, bürokratlar, okul müdürleri, öğrenciler ve aileleri de iştirak etti.



Hem tasavvuf hem sanat musikisi



İstanbul genelindeki çeşitli imam hatip lisesi öğrencilerinden oluşan 30 kişilik koro, konserde hem tasavvuf musikisinden örnekler hem de sanat müziğinin seçkin örneklerini sundu. Itri’nin Segah Sala Tekbiri ile başlayan konserde, Şol Cennetin Irmakları, Ben Yürürem Yane Yane, Sevdim Seni Mabuduma ilahileri seslendirildi. Konser, Yine Bir Gülnihal, Bir Kızıl Goncaya Benzer Dudağın, Fikrimin İnce Gülü, Duydum ki Unutmuşsun Gözlerimin Rengini, Aşkın Kanununu Yazsam Yeniden şarkılarıyla devam etti. 20 eserin icra edildiği programda, Çanakkale İçinde Vurdular Beni, Uzun İnce Bir Yoldayım, Yangın Olur Biz Yangına Gideriz türküleri de seslendirildi.



Mısırlı gençten “Başın öne eğilmesin”





Coşkulu anların yaşandığı ve salondaki ilginin çok yüksek olduğu konserde şef Recep Alper Çevirel de 3 solo parça seslendirdi. Konserdeki yoğun ilgi ise yurtdışından Türkiye’ye okumaya gelen imam hatip lisesi öğrencilerinin seslendirdiği parçalara oldu. Mısırlı Abdurrahman Esat, Sabahattin Ali’nin Sinop Cezaevi’nden yatarken kaleme aldığı “Başın öne eğilmesin” şarkısını seslendirdi. Etiyopyalı Huzeyfe Yassin de “Fikrimin İnce Gülü” şarkısını solo olarak icra etti. Her iki parça da salondan büyük alkış aldı.





(Kurum haberi)





