İncialan anılarını yazdı okurlara sundu

Anı kitabında eski komşuluklar arkadaşlıklar var
Uzun yıllar Kayserispor ve Erciyesspor Taraftarlar Dernekleri’nde basın sözcülükleri yaparak adından sıkça söz ettiren yazar Mehmet İncialan, ‘Hozan Bağın Tosbağası’ adlı kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada kitabının çocukluğundan itibaren doğup büyümüş olduğu Çifteönü yakınlarındaki Danacılar Mahallesi’ndeki eski komşuluk, arkadaşlık, yardımlaşma ilişkilerini anlatan bir anı kitabı olduğunu söyledi.
“Anılarımız hozan bağın tosbağası gibi kaldı”
Eski mahallelerin bugün yıkıldığını ve hozan olduğunu söyleyen İncialan, kitabı ile ilgili şunları söyledi: “Bu kitap, kendi alanında Kayseri üzerine yazılmış kitaplar içerisinde tektir. Kayseri’nin tarihini, emeklerini, ilçelerini, ürünlerini, tarihi eserlerini anlatan çok kitap var ama yaşanmış anılarla dolu olan tek kitap olma özelliğini taşıyor. Kitaba ‘Hozan Bağın Tosbağası’ ismini vermemin sebebi de çocukluğumuzda biz çok şanslı dönem yaşadık, o güzel günleri gördük. Eski mahallelerimiz bugün yıkıldı ve hozan oldu. Hozan olunca da anılarımız hozan bağın tosbağası gibi kaldı. Bundan dolayı ismini Kayseri ile özdeşleşen bir deyim ile koyduk.”
“Okuyanlar kendisinden bir parça bulacak”
60 yaşındaki Mehmet İncialan, geçmişteki güzellikleri bugünkü gençlere aşılamak istediğini belirterek, “Bunu okuyan herkes kendisinde, ailesinde, hayatında, mahallesinde mutlaka ve mutlaka bir parça bulacak. Eskiden bütün mahalleler birbirine benzerdi. Bugün eski mahallelerin düzeni bozuldu. Bugün eski günlerimizi yaşadığımız için biz o anılara sahibiz ama bugünkü gençler yaşayamayacakları için bu anılara da sahip olamayacaklar. Bütün amacım geçmişteki güzellikleri gelecekteki insanların yazılı bir eserle bulmaları ve geçmişte neler olduğunu öğrenmeleridir” diye konuştu.
Uzun yıllar Kayserispor ve Erciyesspor Taraftarlar Dernekleri’nde basın sözcülükleri yaparak adından sıkça söz ettiren yazar Mehmet İncialan, ‘Hozan Bağın Tosbağası’ adlı kitabı ile ilgili yaptığı açıklamada kitabının çocukluğundan itibaren doğup büyümüş olduğu Çifteönü yakınlarındaki Danacılar Mahallesi’ndeki eski komşuluk, arkadaşlık, yardımlaşma ilişkilerini anlatan bir anı kitabı olduğunu söyledi.
“Anılarımız hozan bağın tosbağası gibi kaldı”
Eski mahallelerin bugün yıkıldığını ve hozan olduğunu söyleyen İncialan, kitabı ile ilgili şunları söyledi: “Bu kitap, kendi alanında Kayseri üzerine yazılmış kitaplar içerisinde tektir. Kayseri’nin tarihini, emeklerini, ilçelerini, ürünlerini, tarihi eserlerini anlatan çok kitap var ama yaşanmış anılarla dolu olan tek kitap olma özelliğini taşıyor. Kitaba ‘Hozan Bağın Tosbağası’ ismini vermemin sebebi de çocukluğumuzda biz çok şanslı dönem yaşadık, o güzel günleri gördük. Eski mahallelerimiz bugün yıkıldı ve hozan oldu. Hozan olunca da anılarımız hozan bağın tosbağası gibi kaldı. Bundan dolayı ismini Kayseri ile özdeşleşen bir deyim ile koyduk.”
“Okuyanlar kendisinden bir parça bulacak”
60 yaşındaki Mehmet İncialan, geçmişteki güzellikleri bugünkü gençlere aşılamak istediğini belirterek, “Bunu okuyan herkes kendisinde, ailesinde, hayatında, mahallesinde mutlaka ve mutlaka bir parça bulacak. Eskiden bütün mahalleler birbirine benzerdi. Bugün eski mahallelerin düzeni bozuldu. Bugün eski günlerimizi yaşadığımız için biz o anılara sahibiz ama bugünkü gençler yaşayamayacakları için bu anılara da sahip olamayacaklar. Bütün amacım geçmişteki güzellikleri gelecekteki insanların yazılı bir eserle bulmaları ve geçmişte neler olduğunu öğrenmeleridir” diye konuştu.
Haber-Foto: Ekrem Nazlı