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“İnsan ne ile yaşar?” Beğenildi

Büyükşehir Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri “İnsan Ne ile Yaşar?” adlı tiyatro ile devam etti. Şehir Tiyatrosu’nda sahnelenen oyuna büyük ilgi gösterildi.

“İnsan ne ile yaşar?” Beğenildi
Büyükşehir Belediyesi her yaştan tiyatro severi birbirinden güzel oyunlarla buluşturmaya devam ediyor. Tolstoy’un “İnsan Ne İle Yaşar?” adlı kitabından uyarlanan oyun, Şehir Tiyatrosu’nda sahnelendi.
İnsan yaşamına dair sorular soran ve hayattaki karşıtlıkları ortaya koyan oyunu İstanbul Sanat 3 Tiyatrosu oyuncuları sahneledi. İnsan olmanın ve insanca yaşamanın gereklerini sahneye taşıyan oyunda, sevginin hayata bakış açımızı nasıl güzelleştirdiği vurgulandı. (Kurum haberi)
 
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