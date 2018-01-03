İş dünyasındaki başarılarını müzikle taçlandırdılar 

Çocukluk arkadaşları olan ve hepsi de başka işlerle uğraşan Nuri Savruk, Erşan Oral ve Talat Hüsrevoğlu, anı olsun diye klip çekti. Üç iş insanının, iş dünyasındaki başarısı müzikte de yakalarını bırakmadı. ‘Yoksun’ adlı şarkı ile sosyal medyada 15 günde 3 binin üzerinde izlenme rakamına ulaşan; sözü ve müziği tamamen grup üyelerine ait olan klip, dijital müzik platformlarında da çok dinlenenler arasında yerini aldı. Klibin, Türkiye’nin ünlü müzik kanallarında yayınlanmasının ardından, grup üyeleri, anı olsun diye başladıkları işi albüm yaparak devam ettirmeye karar verdi.



Bugüne kadar müziğin kendileri için hobiden öte gitmediğini dile getiren grubun solisti Nuri Savruk, “Ben aydınlatma işiyle uğraşıyorum; Erşan Oral müteahhit, Talat Hüsrevoğlu da bankacı. Biz, akşamları iş çıkışlarında buluşup müzik yapan ve amatör olduğumuzu düşünen çocukluk arkadaşlarıydık. Ama bir süre sonra kendi şarkılarımızı yapmaya başladık. Bunu sosyal medya hesaplarımızda paylaştığımızda insanlardan olumlu geri dönüşler aldık. Bundan yola çıkarak, yaptığımız parçaları profesyonel bir şekilde kaydedip anı olarak saklamaya karar verdik. Somut bir hatıra oluşturalım diye çıktığımız yolda görülen ilgi bizi tetikledi. Böyle olunca tüm dijital müzik platformlarında şarkımızı satışa sunduk. Oradaki ilgi de beklemediğimizin üzerindeydi. Ardından klibimiz müzik kanallarında ilgi görünce, yeni şarkılarımıza albüm yapmaya karar verdik” dedi.



Nuri Savruk, ciddi bir müzik alt yapısı ve müzik piyasasında isimleri olmamasına rağmen, elde ettikleri sonucu kendileri için başarı olarak gördüklerini ifade etti.

Grup şimdi, sözleri Nuri Savruk’a, müzikleri ise Erşan Oral’a ait olan ‘Hiç’ ve ‘Keşke’ parçaları için albüm hazırlığına başladı. Aranjesini, Savaş Somuncu’nun yapacağı albüm, Ocak ayının sonunda piyasadaki yerini almış olacak.

İHA

