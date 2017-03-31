Istanbul Photo Awards 2017 sergisi

Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği uluslararası haber fotoğrafı yarışması Istanbul Photo Awards'ta bu yılın kazanan fotoğraflarından oluşan ilk sergi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire'de açılacak ve 16 Nisan'a kadar gezilebilecek.



Yarışmada, "Yılın Fotoğrafı" ödülünü Frederic Lafargue'ın Paris Match için çektiği "DEAŞ'tan Kaçış" fotoğrafı kazanmıştı.

Aris Messinis'in AFP için çektiği "Akdeniz'de Ölüm" başlıklı serisiyle "Seri Haber" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi olduğu yarışmada Adam Pretty, Getty Images için çektiği "Yüzeyin Altında" başlıklı fotoğraf ile "Tekil Spor" dalında birincilik almış, Patrick Smith de Getty Images için çektiği seriyle "Seri Spor" alanında birinciliğe layık görülmüştü.

Mary Gelman kadın mağdurlar konulu serisiyle "Seri Portre" kategorisinde birincilik alırken "Tekil Portre" kategorisinde jüri ödüle layık eser bulamamıştı.



Kemal Jufri, "Papwa Sewgolum Golf Sahası" başlıklı fotoğrafıyla "Seri Doğa & Çevre" kategorisinde birinci olurken Johnny Miller, Milletfoto için çektiği "Öksüz Orangutanları Beslemek" başlıklı serisiyle "Tekil Doğa & Çevre" kategorisinde birincilik almıştı.



Jüri, Gazze'de yaşayan serbest fotomuhabiri Hosam Salem'i "Gazze'de Sokak Antrenmanı" başlıklı fotoğrafıyla "Genç Fotomuhabiri Ödülü"ne layık görmüştü.

Haber, spor, portre, doğa & çevre fotoğrafı dallarında tekil ve seri fotoğrafların değerlendirilerek ilk üçe giren fotoğrafların belirlendiği yarışmaya yaklaşık 25 bin fotoğraf başvurusu olmuştu. Yılın fotoğrafının yanı sıra 17 ülkeden 22 fotoğrafçıya ödül verilen yarışmanın resmi sponsorluğunu Türk Hava Yolları (THY) ve TİKA üstlenmişti.



Yarışmanın sonuçlarının açıklanmasının ardından, 24-25 Mart'ta İstanbul'da dünyaca ünlü foto muhabirleri Yuri Kozyrev ve Stanley Greene'in katılımlarıyla basın fotoğrafçılığı atölye çalışması düzenlenmişti.



Çalışmaya, AA ve ulusal medyada çalışan genç foto muhabirlerinin yanı sıra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fotoğraf Bölümü öğrencilerinden oluşan 16 kişi katılmıştı.

Atölye çalışmasının tamamlanmasının hemen ardından 26 Mart'ta Kozyrev ve Greene, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sedad Hakkı Eldem Oditoryumu'nda düzenlenen "Istanbul Photo Awards Talks" başlıklı söyleşide fotoğrafseverlerle buluşmuştu.