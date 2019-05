Kadir Has Ortaokulunun Sanatla Dolu Yılsonu Etkinliği

Kadir Has Ortaokulu tarafından düzenlenen yıl sonu etkinliğine Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez, veliler ve öğrenciler katıldı.

Öğrencilerin bir sene boyunca kulüp olarak çalışarak ortaya çıkardıkları eserlerin sergilendiğini ve sosyal aktivitelerde ön plana çıkartmak istediklerini söyleyen Kadir Has Ortaokulu Müdürü Erdem Sarıaslan, “Bugün Kadir Has Kongre Merkezinde, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimizle bulunuyoruz. Burada bulunmamızın amacı 1 yıl boyunca Kadir Has Ortaokulunda açılan kurslarımız ve kulüp çalışmalarımızın sonundaki ürünlerimizi velilerimizle paylaşmak ve öğrencilerimizin sosyal aktivite içerisinde bulunmasını sağlamayı amaç edinmekteyiz. Bu süreç içerisinde öğrencilerimiz açtığımız kurslara sanatsal ve sportif faaliyetler içerisinde bulunarak velilerimize bir gösteri hazırladılar. Sergimizle beraber başlayan programımız, velilerimize yapacağımız gösteri ve en son da koromuzla son bulacak. Bin 850 öğrencimizin, bin 400’ü aktif olarak kurslarımıza devam etmekte. Resim sergisi olarak, bin 600 eserden 400’ünü şu an sergimizde yayınlıyoruz. Bu sergiye getiremediğimiz eserlerimiz için de kendi okulumuzda ayrıca bir resim sergisi düzenleyerek öğrencilerimizi ve velilerimizi davet ettik. Bu çalışmada öğrencilerimizin çalışması ve yanında aktif şekilde bulunan öğretmenlerimize ve velilerimizin desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim” dedi.







Düzenlenen resim yarışmasında Türkiye birinciliği elde eden 6. Sınıf öğrencilerinden Ela Savgı ise, “Tüketim Bakanlığının düzenlediği, tüketim konulu resim yarışmasından yola çıkarak bir resim yaptım. Resmimde boşa giden suların, çöpe dökülen yemeklerin ve boşa yanan ışıkların toplanarak neler olabileceğini anlattım ve birinci oldum” dedi.







Düzenlenen etkinlikte, Kocasinan İlçe Mili Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, İl Jandarma Komutanı Albay Hüseyin Bekmez ile beraber resim sergisinin açılışını gerçekleştirerek sergiyi gezdi. Daha sonra sahne alan Okul öğrencilerinden Hesna Nihan Ulu ve Furkan Baykan piyano çaldılar. Yine okul öğrencilerinden, Naci Yiğit Karaaslan keman çalarak izleyicileri etkiledi. Etkinlikte okul Müdür Yardımcısı Nihal Uğur, öğrencilerden oluşan müzik ebinin eşliğinde şarkılar söyleyerek salondaki izleyicilere coşkulu anlar yaşattı.