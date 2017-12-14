Kafkas Ödülleri “Olçok” anısına verilecek

10’uncu Uluslararası Kafkas Ödülleri- Yılın En İyileri Ödül Töreni 13 Ocak 2018 Cumartesi günü Ankara Hilton Garden Otel’de gerçekleştirilecek. Organizasyonda geçen yılın ödülleri de takdim edilecek.

Açılış konuşmasıyla başlayacak ödül töreni, folklor gösterisi, protokol konuşmaları, sinevizyon gösterisinin ardından, yemek ikramı ve ödüllerin takdimiyle devam edecek. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erecek.

Çerkes camiasının Kayseri’deki önemli isimlerinden biri olan Tüm Gıda İş Genel Başkanı Oğuz Berk de organizasyon komitesinde “Genel Koordinatör” olarak yer alıyor.

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