‘Kalem Sohbetleri’ devam ediyor 

Toplantıya, TYB Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Sarı ile TYB üyeleri katıldı. Kendi eserleri olan şiir ve naatlarından örnekler sunan Yazar Bekir Oğuzbaşaran, yazar ve şairler ile karşılıklı yaptığı sohbet sonrasında konferansını tamamladı.



TYB Kayseri Şubesi olarak ‘Kalem Sohbetleri’nin gelecek haftaki konuğu yazar Süleyman Kocabaş olacak.



İHA

