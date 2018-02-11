“Kalem Sohbetleri”nde ‘Ermeni meselesi’ konuşuldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ‘Kalem Sohbetleri’ her hafta farkı konuşmacılarla, farklı konuları ele alıyor. Sohbetin bu haftaki konuğu Hikâyeci Kadir Keçebaş oldu. Keçebaş katılımcılara Ermeni Sorunu’nu anlattı.







Keçebaş, Ermeni soykırımını kabul eden kişilerin, “Ermeni Soykırımını Anma Günü” olarak gördükleri 24 Nisan 1915 tarihinin aslında Osmanlı’ya isyan etmek için kurulan Hınçak, Taşnak ve benzeri Ermeni komiteleri mensuplarının, Talat Paşa tarafından tutuklanarak Ankara’ya götürüldüğü güne denk geldiğini ama bu tarihi, Ermenilerin dünya kamuoyuna “Osmanlı Ermeni soykırımı yaptı” diye anlatıldığını söyledi.

Osmanlı’nın Ermeni soykırımı yapmadığını Ermeni yazarlar tarafından yazılan kitaplarda da görüldüğünü vurgulayan Keçebaş, sorunun her zaman ki gibi batılı güçler tarafından ortaya çıkarıldığını, Osmanlı’nın son dönemlerini daha da karıştırmak için bu yalanın ortaya atıldığını belirtti.



Haber: Tuba Köksal