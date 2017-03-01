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“KAPILARI AÇMAK” KAYSERİ’DE

Türk hikayeciliğinin yaşayan en büyük değerlerinden olan Mustafa Kutlu’nun aynı adlı eserinden tiyatro sahnesine uyarlanan  “Kapıları Açmak” adlı oyun 3 Mart Cuma saat 19:30’da Büyükşehir Belediyesi şehir Tiyatrosu’nda seyirciyle buluşacak.

“KAPILARI AÇMAK” KAYSERİ’DE
Daha önce Antalya ve Artvin ( Yusufeli ) turneleri yapan, İstanbul’un nerdeyse bütün ilçelerinde sahne alan oyunun Anadolu turnesindeki bu seferki durağı Kayseri...
Oyunbozanatölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas’ın senaryolaştırıp yönettiği oyun,  kadim Anadolu irfanına ait kavramlar üzerine kurulu.

Kader...Aşk...Adalet...ve bir kadının her türlü zorluğa rağmen hayatta kalma azminin anlatıldığı oyun, ücretsiz olarak seyircinin beğenisine sunulacak. (Kayseri Gündem)
 
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