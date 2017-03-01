“KAPILARI AÇMAK” KAYSERİ’DE

Daha önce Antalya ve Artvin ( Yusufeli ) turneleri yapan, İstanbul’un nerdeyse bütün ilçelerinde sahne alan oyunun Anadolu turnesindeki bu seferki durağı Kayseri...Oyunbozanatölye Sanat Yönetmeni Yaşar Elmas’ın senaryolaştırıp yönettiği oyun, kadim Anadolu irfanına ait kavramlar üzerine kurulu.Kader...Aşk...Adalet...ve bir kadının her türlü zorluğa rağmen hayatta kalma azminin anlatıldığı oyun, ücretsiz olarak seyircinin beğenisine sunulacak.