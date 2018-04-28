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Karadenizliler kahvaltı etkinliğinde buluştu 

 Kayseri’de yaşayan Karadenizliler kahvaltı etkinliğinde bir araya geldi. 

Karadenizliler kahvaltı etkinliğinde buluştu 
 Daha önce Erciyes’te yapılan Hamsi Festivali ve farklı etkinliklerde bir araya gelen Karadenizli vatandaşlar, bu kez kahvaltı etkinliğinde buluştu. Talas’ta bir restoranda gerçekleştirilen etkinlikte menüde Karadeniz lezzetlerinden mısır ekmeğine de yer verildi. Programa dair bilgi veren Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Yaşar Öztürk, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirterek, “Bizler Karadenizliler olarak, Türkiye’nin her yerinde yaşadığımız yerlerde hizmet veriyoruz. Ancak zaman zaman memleket özlemimizi gidermek, hasbihal etmek için hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Amacımız birlik ve beraberliği tesis etmek, memleket özlemini giderebilmek, memlekete dair konuşabilmek. Yoksa yine Kayseri’nin hizmetindeyiz. Türkiye’nin her yeri bizim, yaşadığımız yerlerde de bu düşünceyle hizmet veriyoruz. Karadenizliler olarak, bundan sonra da bu tür etkinliklerde buluşmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Karadeniz müzikleri eşliğindeki etkinlik, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi. 

İHA
 
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